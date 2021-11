El CAP Muralles revisarà el protocol d'esperes per patologies respiratòries

Els usuaris del mòdul per a PCR es queixen que han de fer les cues al carrer per manca d'espai

Actualitzada 14/11/2021 a les 21:43

Els pacients que van a fer-se una prova PCR o un test d'antígens al CAP Muralles han de fer, moltes vegades, cua al carrer. Aquest extrem no sembla important si el pacient no té símptomes, però per a usuaris amb simptomatologia i que, a més, poden ser vulnerables, fer l'espera al carrer pot suposar un mal afegit, sobretot ara que ve el mal temps.

Des de la direcció del CAP s'és molt conscient d'aquesta situació i és per això que revisaran el protocol d'esperes per patologies respiratòries, «sobretot per casos de nens o gent gran», segons la Directora de Qualitat, Rosa Rovira. El CAP aplica el que marca Salut en aquest sentit: «Diferenciem dos circuïts, aquells que tenen símptomes respiratoris, que van directament al mòdul a fer-se prova per descartar o confirmar la covid-19 i la resta». És en el moment de fer-se la prova quan poden donar-se més casos d'espera al carrer, ja que «el mòdul que va instaŀlar el departament té una petita sala on només hi poden estar dues persones», explica Rovira. La cua, a més, s'allarga perquè en cas dels TAR «el pacient ha d'esperar el resultat», diu Rovira.