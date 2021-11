Les colles de l'Agrupació Sardanista Tarragona Dansa són campiones de Catalunya en categoria infantil i juvenil

La final ha tingut lloc aquest diumenge a la plaça del Pati de Valls

Actualitzada 14/11/2021 a les 19:36

L'Agrupació Sardanista Tarragona Dansa està d'enhorabona aquest cap de setmana després que dues de les seves colles aconseguissin guanyar la final del Campionat de Catalunya de Sardanes en la categoria infantil i juvenil.El torneig ha tingut lloc a la plaça del Pati de Valls i ha reunit colles sardanistes d'arreu de Catalunya i espectadors que han omplert de gom a gom l'emblemàtic espai de la capital de l'Alt Camp. La colla de l'Agrupació en categoria infantil «Petits Tarragona Dansa» i «Nova Tarragona Dansa» en categoria juvenil han sigut els representants de la ciutat que han aconseguit coronar-se com a campions de Catalunya de la Sardana.Pel que fa a les altres categories també estan d'enhorabona, tot i que no han aconseguit les primeres posicions. La colla més petita de l'Agrupació, la Xerinola, s'ha proclamat subcampiona de Catalunya, un segon lloc ben renyit. La Colla en categoria gran, la Tarragona Dansa ha tornat després de cinc anys d'inactivitat al Campionat quedant en cinquena posició. I per acabar, la colla Veterana «Toc de Dansa» han aconseguit ser subcampions de Catalunya en la seva categoria.