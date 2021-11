La primera mitja hora de la zona blava de Tarragona passa a costar 0,20 euros

Els canvis entren en vigor el dilluns 15 de novembre i es penalitzarà les estades llargues amb un cost superior

Actualitzada 13/11/2021 a les 13:21

Altres mesures adoptades

El proper dilluns dia 15 de novembre entren en vigor les noves condicions d'estacionament a zona regulada a la ciutat de Tarragona. Una de les principals mesures adoptades és que la primera mitja hora d'aparcament en superfície en zona blava costarà 0,20 €, mentre que fins ara el preu que s'establia durant els primers 30 minuts era de 0,75 €.Jordi Fortuny, vicepresident d'Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT), explica que «seguim en la línia de racionalitzar l'ús dels aparcaments municipals per aconseguir el model de ciutat que volem, una ciutat pensada en les persones. Disminuïm el preu de les tarifes de curta estada a la zona blava i es penalitzen les llargues estades per afavorir la rotació de vehicles en superfície».El preu mínim es manté a 0,20 €, tarifa que es farà extensiva durant la primera mitja hora d'estacionament. La tarifa per una hora es manté a 1,15 €, mentre que el preu per a dues hores puja de 3 € a 4 €. «Recentment hem establert el preu màxim diari dels aparcaments tancats municipals en 4,5 €. Hem realitzat un gran esforç per rebaixar aquest preu amb la idea que els vehicles que necessitin estar estacionats durant més de dues hores ho facin fora de la via pública i es reservin, d'aquesta manera, les zones regulades per fer gestions de curta durada», subratlla Jordi Fortuny.Pel que fa a la zona verda de residents i la zona taronja es mantenen les tarifes. Tot i que les persones en qualitat de residents hauran de pagar una quota de 15 € per donar-se d'alta o per canviar els requisits que li atorguen la condició de resident. També en aquestes zones, s'amplien els dies de pagament, que ara seran de dilluns a dissabte, quedant exempt de pagament el diumenge. Per a residents, també es mantenen les modalitats de pagament diari, trimestral i anual.Pel que fa a l'anul·lació de denúncies per excés de temps, aquesta es podrà fer efectiva sempre i quan no se superi el 50% del temps del tiquet i amb un màxim de tres hores des de la imposició de la denúncia. L'import a abonar serà de 8 €.