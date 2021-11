Pilar Galán: «Cal prohibir la publicitat en horari infantil d'aliments catastròfics des del punt de vista nutricional»

Nutriscore

La doctora defensa aquesta mesura proposada pel govern espanyol davant la realitat que als països del sud d'Europa les taxes d'obesitat infantil han crescut els darrers anys. «A Espanya, quatre de cada deu nens de 6 a 9 anys tenen sobrepès o obesitat», ha assenyalat. Per això, creu que cal establir alguna regulació, ja que sosté que els fabricants no «s'autolimiten» en la producció de productes rics en greixos, sucres i sal. I va més enllà: «cal fiscalitzar, prohibir si cal, el màrqueting tan fort de comunicació orientada als nens i poblacions més desfavorides».En aquest sentit, Galán destaca que hi ha una «epidèmia d'obesitat» que pot fer que aquestes persones pateixin diferents patologies. En bona mesura ho atribueix a que «estem perdent la dieta mediterrània» i en part considera que és «perquè hi ha un màrqueting molt fort».Una dels elements que pot ajudar a combatre l'obesitat generalitzada són els marcadors Nutriscore, uns logotips que informen els consumidors «sobre la qualitat nutricional de l'aliment i que l'ajuden a millorar la qualitat nutricional de la cistella de la compra». La investigadora ha estat una de les impulsores d'aquest segell a França, on fa 40 anys que hi viu i hi treballa, i remarca que també serveix per «animar els industrials perquè millorin la qualitat dels seus aliments perquè els estimula a posicionar-se millor en el sistema Nutriscore».Galán explica que ja hi ha set països que l'han oficialitzat: Països Baixos, Bèlgica, Suïssa, França, Espanya, Luxemburg i Alemanya. Per assolir el reconeixement a França, la investigadora exposa les dificultats que hi ha hagut amb els productors agroalimentaris. «Hi ha hagut un lobby fortíssim perquè no volien mostrar la transparència dels seus productes», indica. Però al final celebra que s'hagin imposat «les dades científiques» que avalen el segell i es felicita per la bona rebuda que ha tingut entre els consumidors francesos.Nutriscore classifica en cinc nivells i colors els aliments, en funció de la seva idoneïtat per a la salut. Entre els més ben valorats hi ha la fruita i la verdura. De fet, Galán també va liderar l'estudi Suvimax, mitjançant el qual van seguir durant vuit anys a 13.000 persones. La investigació va demostrar els beneficis del consum de cinc peces de fruites i verdures al dia. «La prevalença de càncers havia disminuït un 31% en homes i la mortalitat en un 37%, en comparació amb el grup placebo», recorda.Algunes de les investigacions que Galán ha fet al llarg de la seva trajectòria les ha dut a terme amb el científic de la URV Jordi Salas-Salvadó. Precisament ell ha estat qui ha proposat el seu nomenament com a doctora honoris causa, i aquest divendres ha fet la 'laudatio' sobre Galán en l'acte d'investidura. La científica ha assegurat que ha estat «un gran honor» rebre la distinció de la universitat tarragonina, pel fet que s'ha reconegut l'epidemiologia nutricional des d'una institució catalana -on va començar la carrera- i perquè s'ha escollit una dona. «És important el missatge de fomentar que les dones arribin a llocs més importants», finalitza.