La Generalitat no sap què fer amb la Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona

El departament de Drets Socials va anunciar fa més d'un any la instal·lació d'un alberg

Actualitzada 11/11/2021 a les 21:32

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya encara no ha decidit si, finalment, ubica un alberg juvenil a la Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona. Fa més d'un any i mig, just abans de la pandèmia, es va presentar en societat el projecte detallat, però encara avui dia el departament no ha pres una decisió definitiva sobre l'ús de l'equipament. Altres fonts consultades van més enllà i asseguren que al govern català no li acaba d'interessar instaŀlar-hi un alberg.

Tot es remunta al 6 de març del 2020 quan el llavors conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, anunciava en roda de premsa la inversió de 12,2 milions d'euros en l'antiga Ciutat de Repòs i de Vacances. La inversió havia de servir per instaŀlar-hi un alberg de la xarxa XANASCAT, depenent de l'Agència Catalana de la Joventut. A banda, l'executiu català anunciava que també cediria l'espai de l'antiga recepció del complex vacacional a l'Ajuntament per tal que s'hi construís el futur centre cívic de Llevant.

Al novembre, el mateix El Homrani tornava a fer un anunci a Tarragona: la licitació del projecte abans de finals d'any i l'inici de les obres durant el 2021. Però un any després d'aquell anunci les obres no han començat. De fet, l'actual departament de Drets Socials, de qui depèn d'Agència Catalana de la Joventut, no aporta massa lluny i assegura que des de la Generalitat s'està, encara , estudiant si finalment a la residencial s'hi ubica un alberg juvenil o bé se li dona un ús diferent. Fonts properes asseguren, per la seva banda, que la remodelació en alberg de la Ciutat de Repòs i de Vacances ha entrat en via morta perquè l'executiu català no està interessat en donar-li aquest ús.

Cal destacar, a més, que en elspressupost per aquest 2022 no hi ha cap partida per a la remodelació del complex vacacional, com tampoc n'hi havia en d'anteriors pressupostos.

Més de 500 places

El projecte faraònic de remodelació de l'antiga Residencial havia d'entrar en funcionament l'any 2023 si s'haguessin complert els terminis anunciats. El projecte contemplava la reforma dels 11.500 metres quadrats en un alberg de 524 places a distribuir entre l'edifici principal i els mòduls d'habitacions.