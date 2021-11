Planteja que part del fons que es troba a les instal·lacions propietat de l'antiga Caixa Tarragona passi de forma gratuïta a mans municipals

Actualitzada 11/11/2021 a les 21:13

L'Ajuntament de Tarragona es planteja seriosament la possibilitat de fer-se càrrec de part del fons documental de l'Hemeroteca de l'antiga Caixa Tarragona. Les instaŀlacions, que ara pertanyen a la Fundació la Pedrera estan tancades al públic des del passat mes de març del 2020 i, el fons està gairebé en desús, ja que només s'hi pot accedir a través de cita prèvia per intenet. Tot apunta a que, com va avançar ahir aquest diari, no es tornarà a atendre presencialment al públic en general per manca de viabilitat econòmica.

L'interès de la conselleria de Patrimoni és real i passaria per adquirir aquells documents que tractin de temes estrictament d'abast local de la ciutat de Tarragona i que no estiguin ja al fons de l'Hemeroteca Pública Municipal. Entre aquest destacarien publicacions locals, reculls de premsa i llibres sobre la història dels mitjans de comunicació tarragonins, entre altres publicacions.

Segons asseguraven ahir fonts de l'ajuntament, aquests documents passarien a mans del consistori i quedarien dipositats a les instaŀlacions de l'Hemeroteca municipal per a la seva consulta pública.

A banda, també se'n faria la seva digitalització per a una millor conservació i posterior recerca per part dels investigadors i la resta d'interessats.

La conselleria de Patrimoni, de l'Ajuntament de Tarragona a més, estudia a través de quina fórmula pot adquirir els documents. La que pren més força, segons les mateixes fonts municipals, és el conveni de cessió gratuïta de part del fons. El que no contempla el consistori tarragoní és fer-se càrrec de tota la documentació de l'extèns catàleg.

Oberts a parlar-ne

Els actuals gestors de l'Hemeroteca de l'antiga Caixa Tarragona, la Fundació la Pedrera, reiteraven ahir la intenció d'escoltar ofertes que permetin conservar l'extens fons documental. En aquest sentit, es mostraven oberts a «parlar amb qui calgui», segons fonts de la fundació, i reconeixien que han començat alguns contactes entre ambdues institucions, contactes que, de moment, només s'han fet a nivell tècnic però que poden començar a encarrilar la cessió dels documents al consistori tarragoní.

Pel que fa a la resta del catàleg de l'hemeroteca, la situació continua de la mateixa manera i, mentre no aparegui algú altre interessat en poder-lo gestionar, romandrà a les instaŀlacions del carrer Santa Joaquima de Vedruna. Cal recordar que les instaŀlacions de l'Hemeroteca de la Pedrera resten tancades al públic en general i que només s'hi pot accedir a través de cita prèvia per internet, sempre que es tracti de consultes de múltiples documents per part d'estudiants o investigadors. Si es tracta d'un sol document, es digitalitza i s'envia a l'acadèmic. Ara, però, mentre es remodela el sistema informàtic que permeti l'accés al catàleg, tampoc es pot consultar el fons documental.

Des de la Pedrera es vol apostar per continuar amb aquest model per manca de viabilitat econòmica, ja que l'esforç per mantenir les oficines obertes és superior al nombre de visites que poden arribar a tenir.