Els ocupes de Boscos de Tarragona desvalisen la casa i la deixen inhabitable

Els veïns asseguren que fa dies que veuen moviment de moltes persones, però sospiten que no hi viu ningú

Actualitzada 11/11/2021 a les 22:36

La història amb els ocupes del barri tarragoní dels Boscos continua, i és que alguns individus haurien acabat de destrossar la casa que habitaven. Segons fonts veïnals, ja fa uns dies que han observat molts moviments al xalet, «molts cotxes i motos que venen i van en diferents hores de la nit i matinada», tot assegurant que «no hi ha ningú que hi estigui vivint permanentment». D'aquesta manera, els ocupes haurien aprofitat per desvalisar l'edifici, emportant-se mobles, electrodomèstics i, fins i tot, els radiadors.

Tal com van explicar alguns veïns del barri en declaracions al Diari Més, el xalet ubicat al carrer de l'Oreneta «ja no està ocupat, ningú hi està vivint. Simplement hi ha persones entrant i sortint en determinats moments del dia». A més, remarcaven el fet que «no hi dorm ningú allà, simplement van a muntar-se les seves pròpies festes» en unes hores en concret de la nit i matinada.

«Han trencat tots els vidres del pis de baix, hi ha brossa per tot arreu... I han pres tots els mobles i electrodomèstics, fins i tot els radiadors. Ara mateix sembla la casa del terror», declaraven els veïns. Els ocupes ara mateix són persones joves, d'entre 25 i 30 anys, que «no són famílies necessitades, ni tampoc gent gran que no sap on anar a parar, són persones totalment vàlides que no volen assumir responsabilitats».

Segons aquestes mateixes fonts, durant el passat dimecres, la Guàrdia Urbana de Tarragona va tornar a visitar el xalet, alhora que un tècnic de l'empresa elèctrica Endesa va donar un cop d'ull per tal de comprovar si havien tornat a fer un entroncament al cablejat. En veure que tot estava en ordre, van abandonar el xalet «sense fer cap actuació més», segons els veïns.

Alhora, asseguraven que ahir mateix a primera hora del matí, cap a les 7, va aparèixer la Guàrdia Urbana «sense que cap veí l'avisés», després que un dels ocupes hagués estat tota la matinada donant tombs pel xalet, sense saber identificar què era el que feia. Després de dos minuts, la policia va marxar i, poca estona després, l'ocupa. Va ser durant el migdia d'ahir quan va arribar una furgoneta, la qual es va dedicar a robar tots els radiadors de la casa. «Sospitem que l'ocupa havia estat arrencant els radiadors durant tota la matinada, preparant-ho per quan arribessin els seus companys l'endemà», asseguraven les fonts veïnals a aquesta redacció, tot afegint que també havien robat cables, electrodomèstics, van deixar inutilitzable la cuina... tot deixant inhabitable el xalet situat al número 45 del carrer de l'Oreneta de Boscos.

Els veïns ara sospiten que els ocupes han abandonat la casa. «Esperem que no tornin... els infants del barri tenen por, no volen sortir al jardí ni tampoc quedar-se sols a casa», declaraven. Aquests mateixos demanaven que l'Ajuntament prengui accions ara que podrien haver marxat: «Si la Guàrdia Urbana actua urgentment i precinten el xalet, podrien retornar-lo al banc i que s'acabi aquest malson», recalcaven.



D'altra banda, segons apunten els veïns, el darrer ocupa de la casa estaria pensant en ocupar-ne una al camí de la Budallera on ja n'hi ha algunes d'ocupades.

El xalet venut per 2.000 euros

Aquest xalet ha estat ocupat des del passat 18 d'octubre, i els veïns del barri s'han concentrat des de l'arribada d'aquests inquilins per tal de fer pressió i fer-los fora.

De fet, els ocupes que han acabat marxant ara no són els mateixos que van arribar al principi. Aquest xalet va canviar de propietaris després de vendre's per només 2.000 euros a través d'un portal web especialitzat en la compravenda d'articles de segona mà. Als ocupes ja van visitar-los tècnics dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona. Aquests els van oferir dues nits en una pensió, oferta la qual van rebutjar, igual que van fer els primers ocupes. «Ells no volen marxar d'allà mentre no els ofereixin casa i feina assegurada», explica el veí. «Des de l'Ajuntament justifiquen que no els poden fer fora perquè són persones vulnerables... Dos joves de 20 i pocs anys no són vulnerables, són persones totalment aptes per a treballar. Si no ho fan, és perquè no volen i perquè els hi permeten actes com aquests», sentenciava.