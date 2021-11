L'EMT preveu que en 10 anys tota la flota de busos passi a estar impulsada per aquest combustible

Actualitzada 11/11/2021 a les 20:41

L'Empresa Municipal de Transports Públics (EMT) inclourà el pròxim any els nous autobusos propulsats per hidrogen per tal de contribuir a arribar a aconseguir una ciutat d'emissions zero. Així ho va declarar Jordi Fortuny, president de l'EMT, durant la segona prova pilot dels vehicles de l'empresa Solaris a la ciutat, realitzada durant el dia d'ahir, les quals serviran per a determinar quines són les millors característiques tècniques i per veure com s'adapta a la ciutat de Tarragona. Tal com va assegurar Fortuny, «estem tenint resultats molt satisfactoris, estem fent una aposta important per a entrar en aquest nou mercat, i esperem que l'any que ve es comencin a veure pels carrers de Tarragona». Segons el president, esperen incorporar «més d'1 i menys de 15» busos durant el 2022, i que la flota es pugui ampliar fins d'aquí 10 o 12 anys, quan esperen que tots els autobusos ja estiguin propulsats amb hidrogen, proveït per l'empresa Carburos Metálicos. Encara es desconeix el cost que tindran aquests vehicles, però segons Fortuny, «ben aviat es presentarà l'anunci de licitació per al concurs». Un dels reptes, però, que des de l'EMT encara s'ha d'acabar d'establir és la forma de proporcionar el combustible als vehicles: «Per a una flota tan petita, no surt a compte muntar una hidrogenera pròpia; però sí que és un projecte que tenim al cap quan s'ampliï el nombre de busos». L'hidrogen és un combustible d'emissions zero –vapor d'aigua–, però encara cal especificar si provindrà d'energies renovables.