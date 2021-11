El Servei de Dermatologia de l'Hospital Joan XXIII és pioner a la província en ecografia cutània

És una prova ràpida, barata i innòcua per al pacient i és idònia per valorar lesions tumorals i inflamatòries de la pell

Actualitzada 12/11/2021 a les 11:39

El Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona és pioner a la província en la realització d'ecografia cutània. Aquesta és una tècnica cada vegada més utilitzada per observar lesions a la pell, especialment per a lesions tumorals. El cap de Servei de Dermatologia del Joan XXIII i responsable del Gabinet d'Ecografia, Miquel Just, explica que l'ecografia té una alta sensibilitat i definició per valorar la patologia tant tumoral com inflamatòria de la pell, «en ocasions, superior a la de la radiologia convencional i de la TAC», assegura. Segons Just, la prova «és més innòcua per al pacient, menys invasiva, més ràpida i més barata que les altres exploracions d'imatge». L'especialista afirma que «per a les lesions a la pell, l'ecografia té una alta resolució i, al ser realitzada pel mateix servei de Dermatologia, permet establir una millor correlació clinicoradiològica i estalviar visites al pacient».En la pràctica, l'ecografia serveix per observar la patologia tumoral, especialment en els tumors profunds. Permet analitzar les característiques dels tumors, els vasos sanguinis que tenen, concretar molt més els límits de la lesió i, per tant, el diagnòstic. També és útil per valorar la patologia inflamatòria, com ara la panniculitis, la hidradenitis, o per veure-hi cossos estranys que es claven a la pell, així com lesions sota les ungles. Una altra utilitat és en el camp de la dermatologia estètica: permet veure la localització dels implants, així com diagnosticar les reaccions que provoquen en la pell. A més, Miquel Just explica que «és molt útil l'ecografia intervencionista», és a dir, en aquella que serveix «per identificar quin és el millor lloc per fer una biòpsia o realitzar infiltracions en una lesió».Aquesta prova disminueix les derivacions a radiologia i «és una prova que va en augment perquè s'està veient que serveix per mirar cada vegada més lesions», puntualitza el dermatòleg. El Servei de Dermatologia de l'Hospital Joan XXIII realitza unes 100 ecografies a l'any, aproximadament, i d'aquestes, un 70% són patologia tumoral. No obstant, la voluntat «és anar augmentant el nombre de proves», afirma el cap de Dermatologia. Actualment, a Tarragona només el doctor Miquel Just fa ecografia cutània.