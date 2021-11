El primer vol «verd» de Repsol i Vueling

La companyia aèria ha fet el primer vol amb biocombustible sostenible produït a Repsol Tarragona

Dimecres 10 de novembre el comandant de l'Airbus A320neo de la companyia Vueling que feia el trajecte Barcelona-Sevilla a primera hora del matí donava la benvinguda al passatge explicant que aquell seria el primer vol de la companyia operat amb combustible sostenible. A bord hi viatjaven el president de Vueling, Marco Sansavini, i el director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho, que és on s'ha produït aquest biocombustible. Amb la seva presència, ambdues companyies feien visible la seva aliança a favor de la descarbonització de l'aviació.

El carburant sostenible usat per la companyia aeria formava part d'un lot de 10.000 tones de producte fabricat al complex industrial de Tarragona, fet amb un 2,6% d'olis vegetals d'origen sostenible. Amb l'ús d'aquest combustible en el vol Barcelona-Sevilla, es van reduir en 2,5 tones les emissions de CO2 a l'atmosfera, equivalent a un 25% de les emissions d'un vol convencional. Tal com explicava el president de Vueling, Marco Sansavini, aquest és un primer pas per arribar a l'objectiu que s'ha marcat la companyia d'utilitzar un 10% de combustibles sostenibles el 2030.

Per la seva banda Javier Sancho subratllava la importància d'aquesta fita en el compromís de Repsol i Vueling cap a les emissions 0 de CO2 al 2050, destacant que «es tracta d'un pas més en el compliment del pla estratègic de la companyia, que preveu arribar al 2030 amb una producció de tres milions de tones de biocombustibles».

El director de Repsol Tarragona assenyalava també que «fa més de quinze anys que la companyia treballa amb el sector de l'aviació», destacant que el resultat és un biojet «que ofereix una solució eficient, perquè permet reduir les emissions de CO2, però també immediata, perquè es poden fer servir les mateixes infraestructures de logística, motors i flotes actuals». Sancho també va voler subratllar que, amb aquesta prova, s'han avançat a la normativa de la UE, que preveu que el 2025 els avions utilitzin un 2% de combustible sostenible.

Repsol, empresa pionera a Espanya en la fabricació de carburants sostenibles, preveu posar en marxa d'aquí a un any una nova planta de fabricació de biocombustibles avançats a Cartagena amb una inversió de 190 milions d'euros i una capacitat de producció de 250.000 tones. També ha anunciat que el 2024 arrencarà una nova línia a Bilbao per fabricar 2.100 tones de combustible sintètic que permetrà incorporar hidrogen renovable.

En la seva estratègia de reducció d'emissions, Vueling també està apostant pels avions de nova generació com l'Airbus neo, als quals s'han aplicat mesures com la millora de l'eficiència operativa o la reducció de pes per la substitució dels seients per models més lleugers o la digitalització de la documentació en paper. Tot plegat fa que es consumeixi un 18% menys de combustible que amb models anteriors.