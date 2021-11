«Il barbiere di Siviglia» arriba aquest divendres al Teatre Tarragona

«El Gran Comediant» i «Solitudes», les altres cites teatrals del cap de setmana

I també, el Gran Comediant i Solitudes

Cap de setmana ple de propostes al Teatre Tarragona. Demà, divendres, l'òpera torna a l'escenari del teatre dins la programació de de Tardor – Hivern amb Il Barbiere di Siviglia, de Guiacchino Rossini. Estrenada a Roma el 20 de febrer de 1816 va significar per a Rossini l'èxit més grandiós de tota la seva carrera. Avui dia són bastantes les òperes que emergeixen altre cop en els teatres operístics, sovint després d'una llarga hivernació (com altres moltes del mateix Rossini), però el Barbiere que ens presenta novament l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell té el mèrit poc freqüent d'haver sobreviscut durant dos segles malgrat els notables canvis estètics pels quals ha passat el món de l'òpera, des de l'estil encara rococó lluït per Rossini en aquesta obra, passant pel belcantisme romàntic, l'onada forta del Verdi tardà i el verisme, i sobrevivint fins i tots les embranzides del llenguatge del segle XX musical.Il Barbiere di Siviglia és una òpera que bufa en dos actes (sobretitulada en català) amb text de Cesare Sterbini i basat en Le barbier de Séville de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais.La cita serà a les 19 h. Anteriorment, a les 18.15 h al vestíbul del primer pis del Teatre Tarragona, com ve sent habitual amb totes les representacions operístiques, els Amics de l'Òpera de Tarragona ens oferiran una xerrada prèvia per a contextualitzar l'òpera. El professor Josep Maria Rota Aleu ens parlarà del procés de gestació de l'òpera de Rossini, així com de la importància de la mateixa, i ens descriurà l'argument, els personatges i les veus. L'Accés és gratuït, amb l'entrada a l'òpera.Dissabte, l'espectacle arriba de la mà dels actors Joel Joan i Héctor Claramunt, que tornen al Tarragona amb la comèdia teatral El gran comediant. El mateix Joel Joan, a més, exerceix com a director i encapçala un repartiment que es completa amb Xavi Mira, Sandra Monclús, Àfrica Alonso i Eduard Muntada. En aquesta obra, Joel Joan i Héctor Claramunt fixen la seva àcida mirada en el món dels artistes, un terreny que ja van trepitjar amb la sèrie El crac. Es tracta d'una història d'èxit i fracàs, d'egos, enveges, rivalitats i discursos motivadors. Una competició entre amics que arribarà a ser literalment una qüestió de vida o mort.Diumenge, torna a Tarragona Kulunka Teatro després de la commovedora versió sobre l'Alzheimer que va aconseguir aplaudiments unànimes del públic tarragoní. Aquesta vegada presenten Solitudes, una història que, a través de l'humor, aprofundeix en la soledat i la incomunicació dels membres d'una família. El mateix equip creatiu ha preparat un nou treball de teatre de màscares que, sense una sola paraula, commou, sorprèn i convida a la reflexió.El protagonista de l'obra se sent incomprès perquè, com quasi tota la gent gran, s'adona que la seva vida s'ha convertit pràcticament en una espera i ja només desitja coses senzilles.L'obra, interpretada per Garbiñe Insausti, José Dault i Edu Cárcamo, ha aconseguit el Premi Max 2018 en les categories de «Millor espectacle de teatre» i «Millor composició musical» i el Premi Ercilla a la «Millor producció basca».La programació completa es pot consultar al web dels Teatres de Tarragona així com a la TGN Agenda . Les entrades per aquests espectacles i la resta de la temporada es poden adquirir tant des del web http://teatres.tarragona.cat com a les taquilles del Teatre Tarragona en el seu horari habitual.