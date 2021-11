Augmenta a nivell prepandèmia el nombre d'estudiants de la URV que demana estudiar en altres països

La Universitat ha donat la benvinguda als estudiants internacionals

563 estudiants de la Universitat Rovira i Virgili estan seguint els estudis en una altra universitat a través d'un programa de mobilitat o ho faran al llarg d'aquest curs, i 219 estudiants més, aquests d'altres universitats internacionals, ja són als campus de la URV o és previst que ho facin els propers mesos del curs. Es recuperen, doncs, les sol·licituds per fer estades en universitats internacionals, que van disminuir el curs passat a causa de la pandèmia.

De fet, tot i que les dades són provisionals perquè s'obriran noves convocatòries, ara per ara, aquest curs 2021/22 els estudiants de la URV que cursaran estudis de grau en universitats de fora ja són el 24% més que el curs 2019/20, a la meitat del qual es va declarar l'emergència sanitària per la covid-19. Aquell curs havien previst marxar fora 454 estudiants, i 444 altres estudiants van cursar estudis a la URV o esperaven fer-ho amb un programa de mobilitat.

Tot i l'increment d'estudiants de la URV que han sol·licitat estades internacionals per sobre del nivell prepandèmia, el nombre d'estudiants internacionals que han arribat a la URV o que ho faran al llarg del curs (219) encara no s'ha recuperat al mateix nivell, si bé sí que són més que el curs passat (120) i està previsit que incrementi aquest nombre ja que el procés d'admissió encara està en curs per les estades del segon semestre.

Justament ahir part d'aquests estudiants així com els internacionals que inicien els estudis de màster, d'un centenar de nacionalitats diferents, van trobar-se al campus Catalunya, on la Universitat els dona la benvinguda cada any. Tant el vicerrector d'Internacionalització, John Style, com la cap del Centre Internacional, Marina Casals, com el coordinador del Servei Lingüístic, John Bates, van recalcar la importància d'una «experiència transformadora» com és viure i estudiar en un altre país. Així mateix, Style va apuntar que la presència als campus dels estudiants internacionals aportarà experiència internacional als estudiants de la URV.



Pel que fa als estudiants de la URV que són fora, alguns han pogut recuperar la idea que tenien de marxar. És el cas de Marina Bardou, que està fent el darrer curs de Psicologia a la Università Niccolò Cusano (Roma, Itàlia). Aquest any ha decidit emprendre el viatge que va decidir cancelar el curs passat, quan tenia concedida una beca Erasmus per estudiar a Polònia.

Paula Correcher, estudiant del doble grau en Dret i Relacions Laborals està esperant el seu torn; al febrer volarà cap a Portugal, on farà un Erasmus a la Universitat de Bragança. «Estic molt il·lusionada amb la meva futura etapa com a estudiant d'Erasmus perquè ja vaig rebre una plaça per fer-lo durant el curs 2020/21. Vaig renunciar-hi per la crisi de la Covid-19 perquè que no podria aprofitar-lo de la millor manera i vaig preferir esperar que la situació millorés».

En una situació similar s'han trobat els estudiants internacionals que ara són a la URV. Per exemple, Ceylin Sayalan i Thomas Kieble, estudiants Erasmus alemanys del grau en Química i del d'Enginyeria Química, que s'han conegut a la URV: «Quan va començar la covid vaig decidir esperar per demanar una mobilitat», diu Kieble.

Micaela Sánchez, estudiant de l'Uruguai que està cursant el grau en Psicologia i és a la URV a través del programa de mobilitat ISEP, també va postposar l'estada. Tots tres esperen de la seva experiència a la URV conèixer la cultura i la llengua i ja han fet diverses sortides per conèixer l'entorn.