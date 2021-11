Una fira de vins dinamitzarà la campanya els Bons Comerç a Tarragona el cap de setmana

També s'han previst actuacions d'art urbà a la Rambla Nova i partides simultànies d'escacs a Bonavista

Actualitzada 10/11/2021 a les 16:29

Amb el 30% dels Bons Comerç Tgn esgotats, 9.053 operacions de bescanvi realitzades des de l'inici de les descàrregues, i un volum de vendes totals vinculades als bons de 546.091 euros i un import mig facturat de 18,48 euros per bo, arrenca un altre cap de setmana farcit d'activitats per estimular que la ciutadania surti al carrer. L'objectiu també és que els establiments i comerços que encara no participen de la campanya s'apuntin d'una iniciativa que ja ha proporcionat un import mitjà de 60,32 euros per cada operació de bescanvi de bons. «La idea és dinamitzar la ciutat i portar vida al carrer. Volem despertar definitivament Tarragona», reclama el conseller de Comerç, Dídac Nadal. Per aquest motiu, aquest cap de setmana se celebrarà la Fira Forvm Vinarium que «permetrà als assistents endinsar-se en el món del vi. Volem que tothom sàpiga que es fan coses a la Part Alta», ha remarcat el propietari de la Bodega Gerard, Gerard Esquerré, organitzador d'aquesta fira.Una altra de les activitats anirà a càrrec de la Via T, en col·laboració de la conselleria de Comerç. Es tracta d'actuacions d'Art Urbà, un projecte de rehabilitació dels mòduls d'electricitat, aigua i semàfors de la mà de 4 il·lustradors tarragonins. «Volem rehabilitar espais degradats amb un projecte visual», explica la dinamitzadora de la Via T, Judit Sentís.El programa d'activitats també compta amb les partides simultànies d'escacs a Bonavista i amb l'actuació teatral de la companyia Insòlit, que mostrarà una obra d'improvisació pels diversos carrers de la ciutat. «És una iniciativa en què poden participar des de nens a gent gran, perquè l'objectiu és que puguin passar-se el matí jugant als escacs», remarca Francesc Xavier Ferran Martos, del Club Escacs Tarragona.En definitiva, aquest cap de setmana l'activitat es dividirà en quatre eixos:• Actuacions d'Art Urbà a la Rambla Nova organitzades en col·laboració amb Via T. Des de divendres pel matí i fins dissabte a la tarda, l'Associació d'Il·lustradors de Tarragona (DINAMU) pintarà dos mòduls de la Rambla Nova que fins ara estaven plens de pintades i en mal estat. Més endavant es faran més accions dins de la campanya Art Urbà de la conselleria de Comerç. Els móduls que es pintaran aquest cap de setmana estan ubicats a: Número 63 (Sant Francesc)/ Marta Escobar i Número 112 (monument als castells)/ Lluís Jiménez• Partides simultànies d'escacs a la plaça constitució de Bonavista organitzades pel club d'Escacs Tarragona i l'empresa municipal de Mercats de TarragonaSerà la tercera trobada organitzada per l'empresa de Mercats i el Club d'Escacs de Tarragona on el seu president (Francesc Xavier Martos, primer taulell del Club d'Escacs Tarragona i un dels 70 millors jugadors de l'Estat) jugarà de manera simultània amb 25 jugadors. Les altres dues anteriors cites de partides simultànies es van celebrar a la Plaça dels Carros (65 partides 64 victòries i unes taules) i plaça de la Font (54 partides 49 victòries 2 taules i 3 derrotes).• La Fira Forvm de vins, tapes i la txaranga Tocabemolls a la plaça del Fòrum. Organitzat per la Bodega Gerard de la plaça del Fòrum, en col·laboració amb la conselleria de Comerç, els restauradors de la plaça del Fórum i el restaurant Racó de l'Abad. Hi haurà 14 carpes de diferents bodegues (vins i caves, cervesa i vermut). Així mateix, els restauradors de la plaça han preparat tapes per maridar les copes. Diumenge al matí hi haurà la Txaranga Tocabemolls.Per últim, està programat un espectacle itinerant de la companyia Insòlit que passarà per diferents espais de Tarragona com la plaça de la Mitja Lluna, Cronista Sessé, Corsini o els punts on es realitzaran les intervencions de l'Art Urbà a la Rambla Nova.