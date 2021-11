Pepper&Soul i Maria Jacobs oferiran un concert solidari al centre cívic de Bonavista

Per assistir-hi caldrà aportar joguines noves, que seran repartides entre els infants de Ponent a càrrec de Juguetes del Rock

La sala d'actes del centre cívic de Bonavista obrirà les seves portes aquest dissabte per oferir un concert solidari, amb l'actuació de la cantautora Maria Jacobs i el grup Pepper and Soul.L'entrada és gratuïta i oberta a totes aquelles persones que ho desitgin. Per assistir-hi, cal agafar una entrada solidària a través d' Entradium.com i, en el moment d'accedir al concert, caldrà aportar una joguina nova. L'associació Juguetes del Rock recollirà les joguines per repartir-les als nens i nenes del Districte Ponent. Aquestes joguines han de ser noves, no seixistes, ni bèl·liques, llibres o material escolar.L'activitat, organitzada per la Conselleria de Districtes de l'Ajuntament de Tarragona, compta amb la col·laboració de diverses associacions de la ciutat com ara la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, l'Associació de Veïns de Buenos Aires, Juguetes del Rock i Fòrum Espai Cultural i d'altres associacions de veïns de Ponent.A les 19 h actuarà Pepper&Soul, un projecte musical format per dos músics, un d'ells fill de Bonavista, de dilatada experiència que atresoren per separat els seus propis treballs com a compositors. Aquest duo acústic que inicia els seus passos a finals de 2016 i que acumula més de 150 actuacions, ha explorat en el jazz-soul, i el rythm & blues. La formació repassarà els grans d'abans i d'ara, en un recorregut emocional que transportarà a noms de la música popular americana, com ara Etta James, Aretha Franklin, Jackson Five, Jimmy Hendrix o Stevie Wonder, per, a continuació, situar-se en les dècades dels 80s i 90s amb Chaka Khan, Whitney Houston, Cindy Lauper, Sade, Madonna o Lenny Kravitz i per fi abordar als contemporanis Pharrell Williams, Beyonce, Pink, Amy Winehouse o Laura Pergolizzi.Tot seguit, a les 20.45 h serà el torn de la cantautora vallenca, Maria Jacobs. Aquesta jove música, de ben petita, va començar tocant el piano, després la guitarra, l'acordió i l'orgue. Als 13 anys comença a composar cançons que finalment les recopila en el seu primer CD anomenat 7teen Secrets, presentat l'any 2017. Entre els temes d'aquest primer disc, té un dedicat a les persones que tenen alguna malaltia o discapacitat, senzillament t'estimo, el videoclip del qual està gravat al centre de paràlisi cerebral tarragoní La Muntanyeta. Al 2019 surt a la llum el seu segon disc, anomenat Invisible i és nominada a dues categories dels Premis Enderrock 2020 i als Hall of Fame Awards del Line Dance Association.