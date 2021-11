L'Hemeroteca de Tarragona, en risc de desaparèixer per manca de viabilitat econòmica

Les instal·lacions, de l'antiga Caixa Tarragona i ara de la Fundació de la Pedrera, estan tancades al públic i el fons s'ha deixat d'ampliar

Actualitzada 10/11/2021 a les 20:06

L'Hemeroteca de l'antiga Caixa Tarragona va obrir al públic l'any 1974 i gairebé 50 anys després ha desistit d'oferir els seus serveis a la ciutadania en general tot apostant per l'atenció virtual. La pandèmia de la covid-19 va obligar a la institució, gestionada ara per la Fundació La Pedrera, a tancar provisionalment les seves portes. Des de llavors, si algú ha volgut consultar el seu extens fons, ha hagut de demanar cita a través d'internet i, res sembla indicar que es torni a reobrir per manca de viabilitat econòmica.

Tot i el relaxament o la caiguda de moltes de les restriccions, el que semblava un tancament provisional s'ha convertit en definitiu. Si bé el servei no es deixa de donar i es pot consultar el fons, no s'hi pot anar a qualsevol hora sense avisar com fins l'any passat.

«La pandèmia ha precipitat una situació que ja es venia donant abans, i és que les consultes a sala cada cop eren menys nombroses», explicava Lluís Farrés, Director de Coneixement i Recerca de la Fundació La Pedrera. Segons Ferrés, el públic interessat en els serveis de l'hemeroteca és «eminentment acadèmic, ja sigui d'estudiants o d'investigadors» i precisament per a aquest coŀlectiu sí que es mantindrà l'activitat, però d'una forma diferenciada.

«Estem millorant la infraestructura digital per tal de facilitar la consulta al catàleg del nostre extensíssim fons per a què qui vulgui, pugui accedir-hi de forma total», afirmava Farrés. Un cop accedit al fons, els investigadors podran demanar cita prèvia per a fer una consulta presencial, sempre que vulguin consultar diferents volums del catàleg. «Si només volen un article o publicació puntual, estem treballant per poder digitalitzar-ho i enviar-ho a qui ens faci la petició», deia Farrés. «Estem enfocats en garantir l'accés on-line» afegia el representant de la Fundació La Pedrera.

L'aposta per aquest servei no és incompatible amb que en un futur es torni a l'atenció presencial, però «s'ha d'estudiar si té sentit tenir oberta una instal·lació amb atenció al públic continuada per no atendre a gairebé ningú», afirmava Farrés.

Cal destacar que en els darrers tres anys, les consultes al catàleg del fons de l'Hemeroteca han anat minvant progressivament, però aquesta davallada podria estar condicionada a la pandèmia i, també, al tancament físic de les instaŀlacions. L'any 2019 es van rebre 130 peticions de consulta. L'any passat en van ser 120, i en el que portem d'any 2021, només s'han atès 60 demandes d'informació.

A més, a tot això cal afegir que mentre durin les tasques d'actualització de les eines informàtiques que permetran l'accés on-line, durant uns dies tampoc es podrà consultar el catàleg del fons ni demanar cita prèvia. Així doncs, actualment el servei de l'Hemeroteca de Tarragona és inexistent.

Convenis o cessions

Tot i aquestes mancances la fundació aposta perquè «el fons bibliogràfic de l'Hemeroteca estigui conservat i accessible al públic interessat», segons Farrés, i no descarta, si hi ha interès, en parlar amb altres institucions locals o supramunicipals que vulguin coŀlaborar en la gestió del fons documental.

En aquest sentit, Farrés no descartaria «unificar fons» amb l'hemeroteca municipal o amb la Universitat Rovira i Virgili, però reconeixia que no hi ha hagut cap contacte formal amb cap institució, perquè de moment aquest no és el full de ruta de la Fundació. Amb la URV sí que hi havia un conveni de coŀlaboració que es va signar el 2015 i es va extingir l'any passat mitjançant el qual es potenciava l'ús dels recursos d'informació per a l'estudi i la docència, la investigació i l'extensió universitària. Pel que fa a fer-se càrrec del fons, la URV només s'ho plantejaria si l'Hemeroteca fes un contacte real.