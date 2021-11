Justícia decidirà abans de final d'any on van els nous jutjats de Tarragona

El pressupost del departament és de 1.092 milions, un 4,1% més que fa dos anys. D'aquests, 427 milions seran per a serveis penitenciaris i mesures penals alternatives, i 540 pers a l'administració de justícia i el ministeri fiscal. L'import total suposa el 2,8% del total de la Generalitat. Per això, Ciuró ha dit que igualment necessita més pressupost i que tiri endavant el Pacte Català per la Justícia.



Pel que fa a equipaments judicials, ha dit que l'aportació de l'estat és insuficient, perquè els edificis es paguen seguint uns criteris fixats fa 25 anys, i per exemple entre el 2019 i el 2020 l'estat ha pagat 5,2 milions per deu jutjats nous, que han costat en realitat 6,4 milions.



Per fomentar el català en la justícia, Ciuró ha dit que cal que entrin més escrits en català als jutjats. Per això, es pagarà un 43% als advocats d'ofici que facin servir el català en les actuacions de justícia gratuïta, passant de 14 a 20 euros per mòdul. S'hi destinaran 232.000 euros. També es destinaran 150.000 euros a beques per fomentar vocacions de jutges i fiscals a Catalunya. Els propers anys es destinaran 600.000 euros anuals a 50 beques, 12.000 euros per cadascuna.