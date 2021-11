Els professors es reivindiquen empaperant els serveis territorials

Reclamen la reversió de les retallades que es van iniciar fa deu anys

Actualitzada 10/11/2021 a les 20:54

Una cinquantena de professors convocats per l'USTEC-Stes i amb la participació del sindicat UGT, l'SPEC i el CSC, van empaperar ahir l'edifici dels serveis territorials d'Educació a Tarragona per reclamar, un cop més, «la reversió de les retallades» en matèria d'educació, segons va comentar el portaveu adjunt de l'USTEC-Stes, Enric Armengol. Els convocants demanen la reducció d'hores lectives i de guàrdia presencials que es van incrementar amb les retallades, el pagament del 5% del salari que van perdre l'any 2012 i que encara no han cobrat i la reducció estructural de les ratios d'alumnes. «Amb la pandèmia s'han reduït temporalment, però volem que tornin a ser les d'abans definitivament», comentava Armengol. Els professors també reclamen que se suprimeixi el conegut com a decret de plantilles, ja que «permet que els directors de centre puguin exercir de seleccionadors de personal».