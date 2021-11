Els arqueòlegs creuen que el pont del Diable es va construir per mostrar el poder de l'Imperi romà

Investigadors de l'ICAC identifiquen el traçat complet de l'aqüeducte del Francolí, que ja abastia d'aigua la ciutat

Els investigadors de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) han conclòs que el pont del Diable de Tarragona es va construir per mostrar el poder de l'Imperi romà a la península ibèrica, per sobre de la seva funció de transvasar aigua per a la ciutat. Les últimes investigacions de l'ICAC han permès demostrar l'existència d'un aqüeducte anterior i que per tant, el pont del Diable no era imprescindible per abastir l'antiga Tàrraco. Segons l'investigador de l'ICAC Jordi López, la construcció d'aquest pont «no era necessària des del punt de vista tècnic» i responia a una intencionalitat d'ostentació de poder. L'aqüeducte primitiu que s'ha topografiat recorria 23 km i captava l'aigua al torrent de la Fonollosa, a Valmoll (Alt Camp).