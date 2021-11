El Síndic de Greuges obre una actuació d'ofici al CAP de La Granja de Tarragona

Després d'anys de queixes per part dels veïns, els canvis es podrien començar a fer patents

Actualitzada 10/11/2021 a les 22:34

El problema pel qual fa anys lluiten els veïns del barri de la Granja comença a veure la llum. El Síndic de Greuges ha anunciat que obrirà una actuació d'ofici per tal de solucionar les mancances que l'Associació de Veïns de la Granja i la Federació de Veïns de Barris de Ponent fa temps que denuncien. Així ho ha anunciat el portaveu de la Comissió encarregada de la problemàtica amb el CAP, Manuel Bravo, en declaracions al Diari Més. Segons declarava Bravo, entre les moltes accions que van dur a terme per a intentar posar solució als problemes del CAP, «una va ser enviar queixes al Síndic de Greuges». El portaveu explicava que al CAP «tenen problemes de falta de metges, de pediatres, d'administratius, de mitjans, espai... i per a tot això no tenim cap via de comunicació directa amb ells, ja que no es volen reunir amb nosaltres –l'AVV de la Granja i Federació de Barris de Ponent–». Així, i després que la institució hagi estudiat el cas, en la carta de resposta per part del Síndic assegura que «la situació en què es troba l'atenció primària preocupa aquesta institució des de ja fa temps», afegint que «la manca de recursos humans i materials suficients ha fet que any rere any la situació s'hagi anat complicant una mica més». A més, sumant el context de pandèmia a tota la situació, «ha motivat que el Síndic de Greuges considerés oportú obrir una actuació d'ofici», a través de la qual es comunicarà al Departament de Salut totes les observacions que la institució creu oportunes. A banda d'aquesta aposta per part del Síndic, també han volgut reconèixer que les recomanacions que els fan arribar, «coincideixen amb aquelles que heu vist respecte del vostre centre», donant-los així la raó en allò que denunciaven. Amb tot això, la institució concloïa assegurant que «seguiran de ben a prop la situació del centre i l'evolució de les mesures de què ens han informat». En aquesta línia, Bravo ha assegurat estar molt satisfet amb la resposta, ja que «demostra que estem lluitant amb raó».

Millores del CAP a la vista

En paral·lel, la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), han estat mantenint reunions amb la direcció del CAP la Granja. A partir d'aquestes trobades periòdiques, sembla que han aconseguit arribar a un acord per a millorar el seu servei. Segons va publicar la mateixa FAVT el passat divendres, asseguraven que «ja s'estan donant visites presencials», que «s'incorpora un nou pediatre», o que «s'incorpora una nova psicòloga comunitària a la cartera de serveis», entre d'altres.

A aquestes millores, tant l'AVV de la Granja com la Federació de Veïns de Barris de Ponent van voler recalcar a aquesta redacció que «no es creuran res fins que ho veiem amb els nostres ulls». «Fa molts anys que rebem mentides per part de la direcció del CAP, i ells i la FAVT ens exclouen de les reunions que fan», denunciaven, alhora que declaraven que coneixen molt millor ells la situació i les necessitats del barri.

Bravo també va voler parlar sobre el desbloqueig de les obres d'ampliació del CAP després de l'aprovació de les normes urbanístiques aquesta passada setmana: «Sabem que els terrenys del CAP de la Granja s'han cedit finalment perquè es puguin les obres d'ampliació». «Fa molt de temps que ens movem per aquestes obres. Falta lloc, no hi ha espai suficient per a poder atendre al conjunt de població del barri» assegurava el portaveu. Aquest afirmava estar satisfet per aquest «pas endavant», però no volia cantar victòria: «Fins que no veiem que les obres són una realitat, no estarem contents, perquè som nosaltres els que patim les conseqüències de la falta d'espai. Esperem que es puguin iniciar immediatament».