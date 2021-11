Arrenca la 17a Cursa BBVA Sant Silvestre i la 4ª edició de la 'Sang Silvestre' al Joan XXIII

El Mercat Central de Tarragona serà el punt de recollida de dorsals del 29 al 31 de desembre

Actualitzada 11/11/2021 a les 12:45

El 31 de desembre tindrà lloc la 17a Cursa BBVA Sant Silvestre de Tarragona, una cita imprescindible per als aficionats tarragonins a les curses populars. Dilluns, 15 de novembre, s'obriran les inscripcions. Com en anteriors edicions, per quart any consecutiu, en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits, es posa en marxa la campanya 'Sang Silvestre', una forma solidària d'inscriure's que consisteix en fer una donació de sang a l'Hospital Joan XXIII.En un acte celebrat al Mercat Central de Tarragona, s'han presentat les noves edicions de la cursa i de la campanya de donació de sang. Han assistit a la presentació el conseller de Comerç, Fires, Mercats i Consum, i president de Mercats de Tarragona, Dídac Nadal; la directora de zona de BBVA a Tarragona, Sandra Morales, el president del Club Esportiu Tarragona Fondistes, Josep Maria Estelrich; i la coordinadora de donació del Banc de Sang i Teixits al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, Núria Vilanova.Després que l'any passat no es pogués celebrar la cursa a causa de la pandèmia, enguany es reprèn aquesta activitat atlètica. A partir de dilluns es podran fer les inscripcions, a través del web http://www.athleticevents.net . El nombre màxim de participants s'estableix en 1.500 corredors i la data límit per a inscriure's serà el 27 de desembre a les 12h. Els dorsals es podran recollir al Mercat Central de Tarragona del 29 al 31 de desembre.La 17a Cursa BBVA Sant Silvestre de Tarragona consta d'un recorregut pràcticament pla, de 6,5 km, que transcorre pels carrers de la part baixa de la ciutat de Tarragona, amb sortida i arribada a la Llotja de Pescadors al Serrallo. L'hora de sortida de la cursa serà les 17.15 h.El president de l'empresa de Mercats, Dídac Nadal, ha destacat que «un cop més el Mercat Central s'implica una de les cites esportives icòniques de la ciutat. No només col·labora en els premis de la cursa sinó que també es convertirà en el punt de trobada de tots/es les participants alhora de recollir el seu dorsal i bossa del corredor».

4ª edició de la 'Sang Silvestre' a l'Hospital Joan XXIII

Com en les darreres edicions, en paral·lel a la cursa, es posa en marxa la campanya 'Sang Silvestre' en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits i BBVA per incentivar les donacions de sang a la demarcació. Aquesta serà la 4a edició. L'any passat, tot i no celebrar-se la cursa, la Sang Silvestre no es va aturar i es van fer donacions durant una època, abans de les Festes de Nadal, en la qual baixen molt els donants pel canvi d'hàbits de la ciutadania.

El Banc de Sang necessita cada dia entre 800 i 1.000 donacions per fer front a les necessitats dels malalts ingressats en clíniques i hospitals. Només a l'hospital Joan XXIII de cada dia hi ha una desena de pacients que reben components sanguinis.Avui, hi ha sang a Catalunya per als propers 6 dies, quan l'òptim seria que n'hi hagués per a les necessitats dels propers 10 dies.Per gentilesa de BBVA, els primers 225 corredors que donin sang a l'Hospital Joan XXIII fins al 10 de desembre, obtindran de manera gratuïta un codi per fer la seva inscripció a la cursa i rebran a més la bossa de corredor.Aquesta campanya s'obre també a qualsevol persona que vulgui col·laborar, encara que no corri a la cursa, fent la donació de sang al 'Dorsal Zero'.

Cursa encara més solidària

El caràcter solidari de la Cursa BBVA Sant Silvestre no només queda en la campanya de donació de sang. També es fan accions per ajudar les campanyes solidàries de la Lliga Contra el Càncer, Epilep, Creu Roja Joventut i la Fundació Bonanit.

En concret, en el moment de la inscripció, les persones que ho desitgin podran fer una donació d'un euro tant a favor de la Lliga Contra el Càncer com per al projecte 'Si jo puc, tu també' d'Epilep. Pel que fa a la iniciativa de Creu Roja Joventut, es farà una recollida de joguines al Mercat en pro de la campanya «Els meus drets en joc». I finalment, l'organització de la cursa farà una donació a la Fundació Bonanit, que atén persones sense llar, com ja ha fet en anteriors edicions.