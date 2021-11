Tarragona no recuperarà els 8 milions tot i la modificació de la plusvàlua

L'ajuntament recalcula els ingressos amb els nous coeficients mentre apel·la a l'oposició per a que negociï els pressupostos

Actualitzada 09/11/2021 a les 20:28

L'Ajuntament de Tarragona no recuperarà els 8 milions que calculava ingressar en concepte d'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a plusvàlua. El govern de l'Estat va anunciar dilluns una modificació del tribut que entrarà en vigor avui mateix, després que ahir es publiqués el Reial Decret al Butlletí Oficial de l'Estat. Els canvis afecten al càlcul del coeficient a aplicar que va ser considerat inconstitucional per diverses sentències del Tribunal Constitucional Amb aquesta modificació, els ajuntaments podran tornar a gravar l'impost, però hauran de recalcular els ingressos. Primer de tot, la norma només afectarà a aquelles persones que hagin obtingut un benefici per la venda o recepció d'immobles.

Aquests, podran pagar el tribut de dues maneres. La primera és una estimació directa sobre el benefici real obtingut (amb un percentatge a pagar decidit per cada ajuntament, amb un màxim del 30%). La segona és a través d'un càlcul objectiu, similar al que hi havia fins ara, aplicant un percentatge màxim sobre el valor del sòl per cada any després de la compra de l'immoble fins a la transmissió.

Aquests percentatges màxims, però, han variat i ja no són linials ni pressuposen que el valor dels terrenys puja cada any. Per contra, «el coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la transmissió serà el que correspongui segons el període de generació de l'increment de valor» segons es desprèn del text normatiu publicat al BOE. Si es ven l'immoble en menys d'un any, el coeficient és el 0,14, mentre que si passen més de 20 anys, el coeficient és el 0,45. Els percentatges baixen al 8% justament per aquells immobles adquirits durant la crisi del 2008 al 2011.

Recàlcul dels ingressos

El primer Tinent d'Alcalde i Conseller de Serveis Generals de l'Ajuntament, Jordi Fortuny, assegurava ahir que «tot apunta que patirem una davallada important de la recaptació de la plusvàlua», és a dir, que amb les modificacions no s'ingressaran els vuit milions d'euros que l'Ajuntament donava per perduts en saber-se que els percentatges a aplicar eren inconstitucionals. «Ara estem treballant a contrarrellotge amb els tècnics més qualificats de l'Ajuntament i en qüestió de dies sabrem a què ens hem d'atendre», explicava Fortuny.

El Conseller de Serveis Generals aprofitava per deixar clar que «negociarem per tenir el millor pressupost possible i espero que tots els partits polítics de l'Ajuntament tinguin altura de mires per sumar per Tarragona». De fet, convidava directament a En Comú Podem a fer-ho: «Fa uns dies Jéssica Albiach demanava que es garanteixi l'aprovació dels pressupostos a tot arreu. Espero que el seu grup ho tingui en compte a Tarragona», deia.

La portaveu i única representant d'En Comú Podem a la ciutat, Carla Aguilar, responia que «és evident que hi ha voluntat per a poder parlar dels pressupostos, però l'actitud del govern en les darreres setmanes no ens fa sentir-nos propers a poder fer-ho». Aguilar es felicitava per l'entrada en vigor de la modificació i recordava que «el fet que arribi tan ràpid i que ja s'estigui treballant en el recàlcul demostra que els discursos alarmistes de l'equip de govern no estaven justificats».

Per contra, la portaveu del PSC al grup municipal, Sandra Ramos, destacava que «amb aquesta modificació de la plusvàlua, que és molt més justa perquè no l'han de pagar aquells que no han obtingut benefici, no creiem que es modifiquin massa a la baixa els ingressos». «De fet, aquí a Tarragona la minusvàlua ja no es cobrava des de fa uns anys», apuntava Ramos. A banda, la portaveu socialista responia a la crida a la negociació de Fortuny: «Hem estat sempre oberts a la negociació però sempre ens quedem en el primer pas que és saber els números; si ens els ensenyen, negociarem», deia.

Ciutadans, per la seva banda, en paraules de la seva portaveu municipal, Lorena de la Fuente, dubtava que «els vuit milions que diu l'equip de govern que s'haurien perdut siguin reals». De la Fuente creu que l'import «és menor» però «tampoc ho podem assegurar perquè no hem vist cap esborrany de pressupost». D'un parer similar es mostrava Sonia Orts, regidora no adscrita de l'Ajuntament: «Ens segueix sorprenent que fessin un càlcul de vuit milions quan ells mateixos sabien que hi hauria una regulació a causa de les sentències», deia. Pel que fa a la negociació del pressupost, Orts explicava que «no podem acceptar que sigui un pressupost actiu, viu, no podem tancar els ulls i confiar, necessitem números sòlids».

José Luís Martín, conseller i portaveu del PP a Tarragona és mostrava a veure el pressupost però «ens costarà recolzar uns números d'Esquerra Republicana i els antisistemes de la CUP».