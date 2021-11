Les obres a la Rambla de Ponent tindran afectacions al trànsit de vehicles a partir de dilluns

A partir d'avui 10 de novembre es començarà a senyalitzar la zona

Actualitzada 10/11/2021 a les 10:50

El dilluns 15 de novembre iniciaran les obres de prolongació de la Rambla de Ponent, entre el carrer Riu Segre i el carrer Riu Algars.Aquests treballs, emmarcats en el projecte del PP10, comportaran afectacions com el tall de trànsit de la Rambla de Ponent, del tram del carrer Riu Anoia al carrer Riu Siurana, establint itineraris alternatius, així com prohibicions d'aparcar, entre d'altres; que estaran degudament senyalitzats tant per als veïns com per als vehicles.A partir d'avui 10 de novembre es començarà a senyalitzar la zona i s'avisarà als vehicles de la prohibició d'aparcar. La durada de les obres és de 5 setmanes, es a dir, del 15 de novembre i fins al 17 de desembre, aproximadament.