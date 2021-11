Les germanes Quílez reben el títol de filles adoptives de Tarragona

La seva tasca al capdavant d'un menjador social les ha fet mereixedores d'aquest reconeixement

Actualitzada 10/11/2021 a les 06:58

Les germanes Encarnación i Raquel Quílez Valdevira, del barri de Bonavista, van rebre ahir el títol de filles adoptives de la ciutat de Tarragona amb motiu de la seva tasca a l'Associació Socioeducativa Joventut i Vida de Bonavista, la qual gestiona el menjador social del barri. Les germanes Quílez, nascudes ambdues a Madrid, van finalitzar els seus estudis universitaris a la Universidad Complutense –Encarna és Doctora en Ciències Geològiques i Raquel és Diplomada en Ciències Empresarials– i, quan van aterrar a Tarragona, van dedicar-se de forma plena a l'acció social. Des de l'any 2008, Encarna ja va iniciar la seva etapa com a directora de Joventut i Vida, on hi ha desenvolupat projectes i programes d'acció social, treballant en diversos àmbits de l'atenció, assistència, orientació i ajut a les persones en situació de risc d'exclusió social. Per la seva banda, Raquel va entrar-hi com a gerent del menjador social a partir del 2013, tenint cura de la seva supervisió, alhora que deriva casos a Serveis Socials de l'Ajuntament, a més d'organitzar tallers que responen a l'emergència social que es viu en l'actualitat. «Avui el reconeixement va per dues persones que en un moment determinat van decidir venir a Tarragona, què a través de la seva activitat generosa han fet que aquesta sigui millor, i de les quals avui dia la ciutat se'n sent ben orgullosa», va declarar l'alcalde Pau Ricomà durant l'acte de lliurament dels diplomes.

«El propòsit final dels que treballem en urgències socials és que no hi hagi ningú dormint al carrer, que els pares de família no pateixin més per haver de posar un plat calent a taula als seus fills, que no hi hagi cap persona gran sola a casa. Volem que la realitat d'aquestes persones es transformi», declarava Encarna durant el seu discurs institucional. «Estem molt emocionades, és un veritable honor, sobretot per a tota l'Associació, perquè no només som nosaltres dues, hi ha un grup molt gran de persones que està treballant en equip per a ajudar a les persones», assegurava en declaracions a Diari Més Raquel Quílez. Alhora, declarava que la situació social a Bonavista «estava ja complicada abans de la pandèmia, però la covid ens ha fet caure a límits d'emergència social molt forts», afegint que «hem treballat molt intensament, i continuarem fent-ho».

El menjador social de Bonavista serveix uns 4.000 àpats mensuals, arribant a ajudar a unes 2.000 persones necessitades cada any.