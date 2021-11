La reordenació de Torres Jordi crea caos circulatori en hores punta

La manca de sincronització entre dos semàfors i dos carrils menys provoquen els embussos

Actualitzada 09/11/2021 a les 22:30

El tall parcial al trànsit del carrer Torres Jordi provoca cues importants en diferents moments del dia, sobretot en hores punta, situació que trastoca la normalitat dels veïns de la zona.

Les obres de construcció d'un edifici entre els carrers Torres Jordi i Manuel de Falla van obligar a reorganitzar el trànsit a Torres Jordi. En aquest sentit, els dos carrils de circulació per banda en algun tram van quedar reduïts a un per sentit de circulació, mentre que es guanyava espai per a aparcar.

La circulació pel tram entre el passeig de la Independència i Vidal i Barraquer només està permès per a veïns, però això no eximeix que en certes hores s'hi produeixin cues. Un dels veïns afectats per la remodelació, Jordi Gil, explicava que «quan surts al matí per anar a treballar o bé a les hores de portar o anar a buscar la canalla l'embús al primer semàfor és considerable».

El problema es crea amb un primer embús en el semàfor que permet girar cap a Vidal i Barraquer en sentit esquerre. «Quan aquest semàfor està en vermell, només que s'hi parin tres vehicles, ja provoquen que el segon semàfor, el més interior, per molt que es posi en verd no et deixi avançar perquè tens aquests vehicles aturats», explicava Gil.

«Abans, quan hi havia dos carrils, si volies anar recte cap al carrer Reial o cap al Serrallo et posaves al de la dreta i no hi havia cap problema, ara només tens un carril que topa amb l'altre semàfor doble que, com que no està sincronitzat, no et permet avançar i provoca el caos», deia el veí de la zona.

A més, a això cal sumar-hi que tot i que el carrer està tallat a la circulació en general, sí que s'hi permet l'entrada dels veïns, evidentment i així, quan aquests volen entrar al carrer Josep Català Rufà, moltes vegades també hagin de patir la cua de Torres Jordi que els ho impedeix.

Reorganització temporal

«Això passa quan encara no han acabat les obres de l'edifici i som menys gent circulant, no em vull imaginar què passarà quan les obres finalitzin i tothom pugui circular-hi», reflexionava Gil. I és que els veïns donen per fet que la reordenació del carrer es quedarà tal i com està, per tant, amb només dos carrils de circulació, un per sentit. «Estan molt ben pintats els carrils per aparcar», deia Gil.

Des de l'àrea d'urbanisme de l'ajuntament no s'assegura que la reordenació de la circulació sigui definitiva.