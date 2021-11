La Generalitat aprova les normes urbanístiques de Tarragona pels pròxims anys

Aquestes noves normes tenen una vigència de tres anys, que suposa un punt més de pressió en el ritme de creació del POUM

Actualitzada 09/11/2021 a les 20:50

La Generalitat va aprovar ahir les normes urbanístiques de caràcter transitori de la ciutat de Tarragona. Després d'un any d'aturada per l'anul·lació per part del Tribunal Suprem del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). De fet, va ser la Comissió de Territori de Catalunya la qual ha analitzat i donat el vist-i-plau d'aquesta nova normativa ahir dimarts.

Aquesta aprovació va ser l'últim escull per a poder desbloquejar aquest entrebanc que l'Ajuntament de Tarragona va patir ara fa un any. «Avui es reverteix la situació d'incertesa, i fins i tot de col·lapse, que generava aquella greu sentència del Tribunal Suprem contra el POUM de Tarragona», declarava Xavier Puig, conseller de Territori, Sostenibilitat i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona.

Les noves normes urbanístiques dotaran, a partir d'ara, «de seguretat jurídica i de predicibilitat les regles del joc, que son les mateixes que regien el sol urbà de Tarragona amb el POUM de 2013», segons el conseller, de forma que totes aquelles planificacions realitzades abans de l'anul·lació de l'antic Pla d'Ordenació Urbanística podran continuar sent vàlids durant els pròxims anys. «El creixement i el desenvolupament econòmic, social i urbanístic de la ciutat no s'aturen i continua endavant», remarcava Puig.

Aquestes noves normes tindran una vigència de tres anys a partir d'ara, amb la possibilitat de prorrogar-les un any i mig més, si es requerís. «Hem d'anar a fer –perquè malament si anem a fer servir altres alternatives– un POUM ràpid, eficient, àgil. Tenim una situació de crisi climàtica inqüestionable, amb una pandèmia que no ens esperàvem, amb un context de necessitat de reciclatge urbà per aprofitar habitatge buit... Ara hem de partir d'un creixement amb interès públic, anem a fer ciutat, no volem només el creixement immobiliari». «Ara tindrem l'immens plaer que entre els ciutadans, les entitats, el propi Ajuntament... podrem escollir com serà la nostra ciutat. Decidim-la entre tots, que Tarragona no és de ningú», concloïa Puig, tot fent referència al procés participatiu per a definir el nou POUM.

Projectes que es desbloquegen

Amb l'aprovació de les normes, poden tirar endavant diversos projectes que havien quedat congelats amb la caiguda del POUM i la vigència del pla del 1995 com el nou hospital Joan XXIII o el CAP de la Granja. A més les normes també permeten especificar els usos de la Tabacalera, simplificant els tràmits de qualsevol intervenció. El conseller Puig també va explicar que amb les normes tira endavant «la llicència de Bricomart, que va associada a una operació urbanística de molt de calat i d'interès per la ciutat que permetrà generar una rotonda que permeti ordenar el trànsit entre les dues nacionals 340 i donar més seguretat als vianants del barri». Puig també va destacar exemples petits que podran tornar a arrancar, com és «la dignificació del caminet que comunica el Carrer Rovira i Virgili amb Tarragona 2» o «la fàbrica del gel del Serrallo, que amb les normes urbanístiques pot tenir un ús residencial».

Les normes permetran la construcció d'11.340 habitatges nous, molt per sobre de les necessitats demogràfiques de la ciutat, i també continuaran actius tots els plans de millora urbana i els de polígons. Se salven plans com el del PP-10 a Ponent i el PP-1 a l'entrada nord, facilitant la cohesió de la ciutat, o el PMU-34 del Nàstic a Llevant. Per la seva banda, els grans plans parcials, com la Budellera, Terres Cavades o l'Horta Gran, passen a ser considerats sòl no urbanitzable.