L'EMT prova pels carrers de la ciutat un nou model d'autobusos propulsat amb hidrogen

Amb l'objectiu posat en trobar un combustible d'emissions zero per a la flota d'autobusos municipals de Tarragona, els conductors de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) estan aquests dies provant un nou autobús d'hidrogen pels carrers de la ciutat.«Cal disposar de tota la informació possible abans de definir el futur model de servei públic d'autobusos», explica el president de l'EMT, Jordi Fortuny. «Per això és important la formació, informació i experiència que els nostres conductors adquireixen aquests dies testant un vehicle d'hidrogen en rutes reals».En concret, durant el test de línia es preveu la participació de deu conductores i conductors de l'EMT. Dos d'ells en qualitat de titulars que han rebut formació directament pel personal del fabricant del vehicle (Solaris) i vuit en qualitat de cotitulars que seguiran les instruccions i recomanacions dels conductors titulars.També es preveu fer recorreguts diversos tant per tram urbà com interurbà, per tal de recollir dades i impressions del comportament del vehicle a diferents velocitats comercials i condicions de trànsit.Pel que fa l'operació de recàrrega, aquesta es realitzarà a les cotxeres de l'EMT i la durà a terme el personal propi de l'empresa que habitualment s'encarrega del proveïment de carburant dels busos de la flota. Aquest personal ha rebut formació prèvia directament pel personal del productor i proveïdor de l'hidrogen (Carburos Metálicos).Segons el president de l'EMT, Jordi Fortuny, «l'Ajuntament fa una aposta decidida cap a les emissions zero i des de l'EMT estem estudiant totes les vies de futur possibles que ens portin el canvi necessari cap a la sostenibilitat de la flota dels nostres autobusos».Aquesta no és la primera vegada que els conductors de l'Empresa Municipal de Transports proven de primera mà la conducció amb vehicle d'hidrogen, ja que al juny del 2021 es va fer una prova similar a la ciutat.