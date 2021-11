El tercer recompte de persones sense sostre localitza 77 persones dormint als carrers de Tarragona

58 d'aquestes s'han trobat dormint al carrer i 19 dormint en un recurs d'allotjament temporal

Un total de 127 voluntaris i voluntàries, distribuïts en petits grups, s'han desplegat aquesta passada nit per la ciutat per localitzar les persones que estaven dormint al carrer.En total, s'han localitzat 77 persones, 58 d'aquestes s'han trobat dormint al carrer i 19 dormint en un recurs d'allotjament temporal. De les 77 persones identificades, 63 son homes, 5 dones i 9 sense identificar. Aquestes xifres representen un lleuger increment respecte les passades edicions (70 persones localitzades al 2019 i 51 al primer Recompte de 2017).La consellera de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, ha fet balanç de l'acció realitzada i ha expressat que «l'increment de les persones localitzades al carrer aquesta passada nit només ens confirma el que ja sabíem, i és que el sensellarisme avui és una pota important de l'emergència social que vivim i per això cal dotar els ens locals de recursos suficients per fer front a aquest problema – i ha reiterat – És absolutament necessari que la Generalitat de Catalunya faci aquest esforç i abordi els drets socials sense deixar ningú enrere i fent especial ènfasi al sensellarisme».Solé ha agraït la feina impulsada des de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona i tots els agents socials que col·laboren en la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar de Tarragona, de totes les persones voluntàries així com també ha destacat la feina coordinada entre els diferents departaments de l'Ajuntament com ara Guàrdia Urbana, Protecció Civil, EMT o Centres Cívics.Per la seva banda, la consellera de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Tarragona, Cristina Guzmán, ha destacat que «el Recompte s'ha realitzat sense incidències» i ha explicat que «la missió dels dispositius de seguretat implicats en l'acció ha estat l'acompanyament, el seguiment i donar la seguretat en tot moment a qualsevol problema que pogués aparèixer».L'acció ha començat a les 23 i ha finalitzat a les 2.50 hores de la matinada seguint els recorreguts fixats. En el dispositiu han participat dos indicatius de la Guàrdia Urbana, dos de protecció Civil, tres de Creu Roja i una sala de coordinació.