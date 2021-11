Cap de setmana de màgia a la Sala Trono de Tarragona

El 15è Festival Teatre Màgic programa tres actuacions

La Sala Trono és l'escenari aquest cap de setmana de la 15a edició del Festival Teatre Màgic. En aquesta ocasió s'han programat tres actuacions: divendres 12 i dissabte 13 a les 20 h diumenge 14 d'octubre a les 18.30 h i a les 20.30 hEl divendres a les 20 h es presentarà l'espectacle 'Sueños mágicos' amb Gisell, una peruana afincada a Barcelona. La Maga Gisell és una de les magues més destacades a nivell internacional gràcies a la seva originalitat, teatralitat i posada en escena. Va ser reconeguda per la seva participació com a artista a la “Internacional Magicians Society” per la presentació del seu original número de màgia al congrés “Magia Caribe 2014” realitzat a Veneçuela. A més, va guanyar el segon Premi mundial Llatinoamericà de màgia en la categoria de màgia argumentada al FLASOMA 2015, realitzat a Uruguai.El dissabte 13 de novembre, a les 20h, el barceloní Mago Marín presentarà 'Nada en la manga'. Després de l'èxit de l'any passat torna el Mago Marín amb un nou espectacle de màgia còmica. 'Nada en la manga' presenta les seves últimes creacions màgiques, amb un xou molt irreverent en forma de còctel explosiu que combina màgia, música i grans dosis d'humor. El Premi Nacional de màgia d'Espanya, França i Portugal i guanyador del programa Pura Magia TVE aterra amb espectacle fresc i divertit.Finalment, el diumenge 14 de novembre, i amb dues sessions, a les 18 h i a les 20 h, el tarragoní Oscar Vallhonrat presenta 'Inspiraciones'. Es trata d'un espectacle on tot el públic participa de la il·lusió i la sorpresa, conduint-los per diferents sensacions i emocions, en un viatge cap a la imaginació i l'increïble; des de la sensibilitat de jocs poètics i musicals, fins a efectes impossibles desencadenant en situacions d'humor.