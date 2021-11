«Volem que el Port de Tarragona esdevingui un hub en matèria logística»

El diputat analitza positivament les diferents partides dels Pressupostos Generals de l'Estat per a la demarcació de Tarragona

Actualitzada 08/11/2021 a les 19:23

— El Congrés dels Diputats ha rebutjat en bloc les esmenes a la totalitat presentades als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). Quina valoració en fa?

— En fem una valoració molt positiva perquè es revalida el pacte d'investidura i es consolida l'amplia majoria d'esquerres al Congrés. Es tracta d'un primer tràmit, d'un acord de màxims i ara cal entrar en el detall de cadascuna de les propostes. Però de moment suposa un avenç per a la consecució dels objectius del govern d'esquerres.

— A la demarcació de Tarragona s'invertiran 280,5 milions d'euros, un 18,4% de la inversió a Catalunya. N'hi ha prou per a assolir la recuperació econòmica?

— Aquest pressupost suposa un eix vertebrador de la província de Tarragona amb tot Catalunya, sobretot tenint en compte dos punts: el vial i el ferroviari. Les inversions en el corredor del mediterrani sumades a l'alliberament de les autopistes afecten a una millor i major connectivitat amb la resta de Catalunya, cosa que ajuda a la recuperació de l'economia.

— Què suposa aquesta assumpció per part de l'Estat de les autopistes AP-7 i AP-2 ara alliberades?

— L'alliberament ajuda a que es recuperi allò que s'ha pagat entre tots els ciutadans, és a dir, suposa descarregar el pes econòmic amb el que es gravava als tarragonins, a banda que millora, com he dit, la connectivitat.

— Algunes de les partides que ha esmentat així com les previstes per l'A-27, per exemple, ¿no fan d'aquests pressupostos uns comptes continuistes?

— Es continuen pressupostant partides d'infraestructures ja iniciades i no de noves però no perquè siguin uns pressupostos continuistes, si no perquè són unes partides que venen a satisfer promeses incomplides per anteriors governs estatals. Aquestes inversions són un deute que l'Estat té amb la demarcació de Tarragona, per fi es pressupostaran i s'executaran. Pensi que moltes d'aquestes obres està previst que s'acabin, finalment, l'any 2023.

— També es preveuen més de 15 milions per a Rodalies i Mobilitat Urbana. Què es pretén amb aquestes inversions?

— Les despeses en infraestructures ferroviàries són una mostra de la nostra voluntat descentralitzadora en matèria de trens de rodalies. Una altra de les nostres apostes és, i ho començarem a plantejar amb aquests pressupostos, estudiar la intermodalitat entre les diferents infraestructures de la demarcació, és a dir, connectar l'aeroport amb el port i el corredor. A més volem fer que l'Aeroport de Reus sigui l'ampliació de l'aeroport del Prat, és a dir que es descentralitzi la connectivitat i que esdevingui un punt d'enllaç més important per al transport de mercaderies.

— I els 41 milions del Port de Tarragona, a què han de destinar-se?

— Es tracta d'una inversió que també afecta al trànsit de mercaderies. Ens trobem en un moment en què ha minvat el trànsit de passatgers i cal potenciar el trànsit de mercaderies. Així, es destinaran sobretot a la zona logística, per tal de fomentar la reconversió econòmica del Port de Tarragona i fer-ne el principal hub de mercaderies, activitat que es dotarà de més força també amb les inversions previstes al corredor del mediterrani i les connexions intermodals que abans esmentava.

— Els PGE, però, no només es basen en inversions en infraestructures. La recuperació econòmica també ha de passar per la inversió social?

— Evidentment. Per això hi ha tres línies d'inversió social molt importants. La primera d'elles és la de la política de la dependència. Després de la crisi austericida propiciada pel PP, ara reconeixerem a les persones dependents i podran obtenir la prestació que els pertoca. La segona línia és la de l'Ingrés Mínim Vital, que ajuda a revaloritzar a les persones que el percebran, i la tercera, que no vull deixar de posar en valor, és la del bon social cultural per a joves.

— Creu que els pressupostos s'acabaran aprovant? De què depèn ara que els pressupostos segueixin el seu tràmit al Congrés i al Senat?

— Sóc optimista. Les grans línies de construcció dels comptes generals ja van pel bon camí i ara només queda perfilar els detalls i les demandes d'altres grups polítics amb les que, fins i tot, hi podem estar d'acord. Per exemple, coincidim amb ERC amb la necessitat de fer certes concessions en polítiques culturals i lingüístiques a canvi de l'aprovació d'uns pressupostos que afecten a tothom.