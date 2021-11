La Fundació Estela comença la temporada esportiva

Aquest any els campionats són d'àmbit provincial i hi participen equips que representen tot el territori

Mica en mica la Fundació Estela, entitat adherida a la Xarxa de Santa Tecla, recupera les activitats en grup fora de les instal·lacions de la Fundació Estela. El passat 23 d'octubre un grup d'usuaris i usuàries d'Estela van iniciar la temporada de competicions esportives amb la federació catalana d'esports ACELL.Aquest any els campionats són d'àmbit provincial i hi participen equips que representen tot el territori de les comarques tarragonines. La primera participació d'Estela va ser en les competicions de tennis taula i bàdminton a l'Anella Mediterrània de Tarragona. És il·lusionant compartir aquesta notícia, ja que l'esport ens mou tant a nivell físic com emocional i és una eina per assolir qualitat de vida i benestar per a tothom.