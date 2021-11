L'oferta de pisos de lloguer cau a causa de la llei de regulació de preus

Les immobiliàries asseguren que molts propietaris es decanten abans per vendre que per llogar, ja que no els surt a compte

Actualitzada 08/11/2021 a les 20:35

El sector de l'habitatge està patint una davallada de l'oferta dels pisos de lloguer, fet que provoca que la gran demanda que existeix a Tarragona no es pugui cobrir amb tanta facilitat com en altres temps. Aquesta falta de demanda vindria provocada a partir de l'aplicació de la nova Llei de regulació del preu dels lloguers. Segons declara al Diari Més Fabian Huguet, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona, «hi ha gent que no vol llogar depenent de quin preu». Segons sembla, la Llei que va entrar en vigor fa més d'un any i la qual pretenia regular els preus del lloguer de l'habitatge està provocant un efecte contradictori, i és que molts propietaris estan fent marxa enrere i deixen de llogar per a posar els seus immobles a la venda. «Aquesta crisi és causada per un cúmul de coses, com ara inseguretat jurídica, o la regularització dels preus», remarcava Huguet.

Aquesta Llei, la qual es va aplicar en un total de 61 municipis catalans, té com a objectiu evitar les pujades abusives de preus i posar uns topalls màxims basats en l'índex de referència de preus del lloguer, el qual es calcula a partir de la mitja entre els lloguers d'una zona determinada. Malgrat això, molts gestors immobiliaris es queixen d'un aspecte que no es té en compte a l'hora de fer aquest càlcul, i que marca una gran diferència. «L'índex no mira quin és l'estat en què està el pis, només calcula la mitja entre l'any de construcció i els metres quadrats de l'immoble. En cap cas es té en compte si al pis en qüestió s'hi ha fet una inversió per a reformar-lo, que és un aspecte fonamental per establir el preu», asseguren des de Finques Mèdol en declaracions a aquesta redacció, tot remarcant que «ens hem trobat amb pisos que abans costaven vora els 1.300 euros i amb l'aplicació de l'índex han passat a 500 o 600 euros. És obvi que a alguns propietaris no els surti a compte». Així doncs, molts propietaris s'estan decidint per a posar els seus immobles a la venda en lloc de continuar com a arrendataris, o bé han fet el canvi al lloguer turístic, «ja que aquest està exempt de l'aplicació de l'índex», asseguraven des de Finques Mèdol.

També hi ha algunes empreses immobiliàries que corroboren l'existència d'aquest problema amb els pisos de lloguer, però que no ho relacionen amb l'entrada en vigor de la Llei de regulació del preu dels lloguers. «A Tarragona sempre hi ha hagut molt de moviment de pisos, sobretot després del confinament, llavors hi va haver molts canvis d'habitatges. Però sí que és veritat que en els últims mesos estan entrant molt pocs pisos buits», expliquen des de Finques Tarragona, afegint que «els pocs que entren, volen ràpid: abans podies tenir un pis anunciat durant un mes i mig aproximadament; ara en quinze dies ja el tornes a tenir ocupat». Alhora, però, sí que assenyalen haver notat una més canvis d'habitatge perquè «amb el canvi de preus, la gent està trobant un pis amb les mateixes condicions que el que té, però més barat, i això sí que està condicionant a què la gent es mudi. Però això va ser un boom que hi va haver en el moment de l'aplicació de la llei, ara ja fa molts mesos d'allò, i aquest problema continua existint». Aquest fet es dona perquè els arrendataris no estan obligats a canviar el preu del lloguer en un contracte anterior a l'entrada en vigor de la Llei; i en un contracte nou i una vegada aplicat l'índex, sempre ha de prevaldre el preu més baix.

El preu del lloguer, en augment

En paral·lel a aquesta problemàtica, s'ha conegut a partir del portal pisos.com que el preu del lloguer a la província de Tarragona en l'últim any ha augmentat un 5,55%, posicionant-se en la desena ciutat espanyola en què més ha pujat el preu en aquests darrers mesos. Malgrat aquesta notícia, el metre quadrat de la província continua sent el més baix de la nostra comunitat autònoma, situant-se als 6,72 €/m².