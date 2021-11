El primer exemple es va presentar ahir, a la connexió del barri de Bonavista amb Buenos Aires

Actualitzada 08/11/2021 a les 21:05

L'Ajuntament de Tarragona impulsarà un nou paquet d'actuacions per tal de millorar les voreres de la ciutat. Així ho va anunciar ahir el conseller de Territori, Sostenibilitat i Mobilitat, Xavier Puig, durant la presentació de la «primera de moltes obres en voreres que es faran a la ciutat», segons relatava el mateix conseller. Aquesta nova construcció es tracta d'una vorera de nova creació entre els barris de Bonavista i Buenos Aires, i la qual ha tingut un cost de 40.712 euros –IVA inclòs–. Aquesta s'ha construït al voral del carrer vint-i-vuit, el qual uneix tots dos barris, però que està envoltat de descampats, i que podia resultar perillós i de poca comoditat per vianants en algunes circumstàncies.

Durant la presentació, en la qual també van assistir representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), el conseller Xavier Puig va destacar que «hem donat resposta a una reivindicació històrica dels veïns de Bonavista i Buenos Aires i ho hem fet seguint la línia que ens hem marcat com a govern de prioritzar la cohesió i la sostenibilitat de la ciutat, posant les persones i els vianants al centre». Puig, a més, va afegir que «pensem que molta gent gran hi circula amb el carretó de la compra i famílies amb cotxets, o en alguns casos amb cadires de rodes, persones que abans o no passaven, o passaven per la terra com podien o se la jugaven per la calçada. Creiem que aquesta vorera accessible facilitarà molt la relació entre els dos barris».

Per la seva banda, el secretari de la FAVT, Juan Benítez, va reafirmar les declaracions de Puig, assegurant que «era una reclamació que des que funcionem com a Federació estem fent a l'Ajuntament. Durant tots aquests anys, han vingut molts consellers a prometre'ns que es faria aquesta vorera, i mai s'ha acabat fent res. El que volem les entitats és un Ajuntament que actuï amb les demandes que es facin», i afegia que «des del primer dia que Xavi Puig ens va visitar, ens va dir que ho estudiaria –que és el més normal–. Es va estudiar, es va veure que era viable i necessari, i s'ha acabat fent». Aquesta construcció de Bonavista estava inclosa en un primer paquet, el qual es va anunciar l'any passat, i que comptava amb «un cúmul d'actuacions a la via pública, que comptava amb la vorera de la plaça de les Amèriques de Sant Pere i Sant Pau, al carrer Rovira i Virgili, a Vidal i Barraquer, Marquès de Montoliu…» entre d'altres, va explicar Puig.

Així, el conseller de Mobilitat va aprofitar per avançar algunes de les noves obres que es realitzaran arreu de Tarragona en la mateixa línia que a Bonavista. «Falten moltes voreres a Tarragona, i en falten en tres sentits diferents: allà on no n'hi havia –com la que presentem avui–, allà on estan en mal estat –i les quals poden provocar accidents, les que tenen una accessibilitat qüestionable...– i voreres molt petites i les quals volem ampliar. Un exemple és al carrer Maria Cristina, on aprofitarem el projecte d'habilitar per als vianants el carrer López Pelai per a procedir a l'ampliació de la seva vorera», va exposar Puig, tot remarcant que és un clar objectiu que es proposen des del consistori.

Alhora, però, Xavier Puig va assegurar que s'hauria de lluitar per aprovar els pressupostos per a dur a terme actuacions com aquestes. «La ciutat necessita fer despesa per poder enfortir-se. Això s'ha de quadrar, i és veritat que el resultat de l'altre dia –el rebuig a l'augment dels impostos– no ajuda gens a quadrar-ho. La nostra obligació és lluitar fins a l'últim moment per a mirar de solucionar-ho i poder fer les inversions que la ciutat necessita. Si es poden aprovar els pressupostos, tindrem diners per a poder fer inversions a Tarragona».