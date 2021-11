Els carrers de 40 km/h passaran a tenir un carril habilitat a 30 km/h

Permetrà a bicis i patinets anar per la calçada

Actualitzada 09/11/2021 a les 06:50

Els carrers de Tarragona que es mantenen a 40 km/h passen a tenir un carril on la velocitat serà de 30 km/h. D'aquesta manera, es permetrà a usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) o ciclistes circular per la calçada, tot seguint la normativa vigent. Aquestes variacions s'estan duent a terme en els senyals horitzontals i verticals del carrer Països Catalans i Vidal i Barraquer, unes vies on encara es permetia la circulació a 40 km/h malgrat la generalització dels 30 km/h a la ciutat, ja que compten amb dos carrils per sentit de conducció. Actualment, a la normativa d'ús de patinets elèctrics a les vies urbanes de Tarragona s'estableix que aquests vehicles no poden superar els 25 km/h de velocitat. Alhora, estan obligats a circular fora de les voreres –les quals són d'ús exclusiu per a vianants–, és a dir, a la calçada, carrils bici, carrers de convivència i carrers de prioritat invertida. Per tant, en aquests carrers on la velocitat es pot excedir 10 km/h més, els patinets i ciclistes podien exposar-se a un perill.

D'aquesta manera, el departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona va decidir aplicar aquest canvi en els carrils de circulació, deixant el que està situat més a la dreta amb una limitació de 30 km/h i, el de l'esquerra, a 40 km/h. segons va declarar el conseller de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig, en converses amb Diari Més, és una variació que es fa perquè el que volem «és protegir els patinets a les calçades dels cotxes, alhora que protegim els vianants a les voreres perquè els VMP no hi circularan». Alhora, també va declarar que la Via Augusta passarà a ser tota de 30 km/h. «Al principi no ho vam voler fer perquè es veia un canvi molt brusc en carrers molt llargs. Ara la velocitat s'ha tranquil·litzat molt, i això reverteix en la seguretat de tothom», remarcava Puig.