El Festival REC s'inaugurarà amb la preestrena comercial a Catalunya de l'últim film de Neus Ballús

La preestrena comercial de 'Sis dies corrents' es durà a terme el dimecres 1 de desembre al Teatre Tarragona

Actualitzada 09/11/2021 a les 16:48

El Festival REC 2021 ja ho té tot a punt per engegar motors i enguany encetarà la programació amb una projecció inaugural que fa una reflexió sobre el món laboral i la multiplicitat de mirades que teixeixen aquest àmbit de la nostra vida.El Festival REC d'enguany ha organitzat un acte inaugural que inclourà la projecció de la pel·lícula «Sis dies corrents» de la cineasta Neus Ballús, un film que ja ha fet la seva premiere mundial al Festival de Locarno, i acaba d'aconseguir l'Espiga de Plata i el Premi del Públic a la SEMINCI de Valladolid.A Tarragona, es podrà veure el pròxim dimecres, 1 de desembre, en un passi que marcarà l'inici del festival d'enguany i que suposarà, alhora, la seva preestrena comercial a nivell de tot Catalunya, ja que la seva arribada a les sales de cinema catalanes de «Sis dies corrents» no està prevista fins el 3 de desembre.El film es projectarà al Teatre Tarragona, a partir de les 20 hores, en un acte en el qual la mateixa directora de la pel·lícula, Neus Ballús, hi serà en directe per a presentar el film i respondre a les preguntes i els cometaris dels assistents.L'acte marcarà l'inici efectiu del Festival REC 2021, que s'allargarà fins el 8 de desembre i que preveu una programació intensa, protagonitzada per les Òperes Primes a concurs que cada any centren els premis del festival i per les projeccions especials de films que, enguany i sota el lema de F*K* Reality, reflexionen sobre la realitat que ha generat la post-pandèmia. D'aquesta manera, aquest passi de «Sis dies corrents» marcarà l'inici d'una intensa setmana de projeccions en diferents espais de la ciutat.