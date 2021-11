El Festival Internacional Teatre Màgic celebra 15 anys de màgia a Tarragona

El món de l'il·lusionisme es donarà cita als escenaris de Tarragona, per quinzè any consecutiu, amb el Festival Internacional Teatre Màgic, que se celebrarà a la ciutat del 12 al 21 d'aquest mes de novembre.El festival, que compta un any més amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, pretén oferir una selecció dels millors espectacles de màgia de l'actualitat i s'ha convertit en un referent, no només a Catalunya, sinó també a l'estranger, després de comptar amb diferents premis mundials de màgia que han actuat a la ciutat en els darrers anys.Aquest matí s'ha presentat en roda de premsa aquesta 15a edició que, després de celebrar-se de manera virtual amb motiu de la pandèmia per la Covid19, enguany torna a la presencialitat. Durant l'acte, la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, ha explicat que «novament, la ciutat de Tarragona s'omplirà de màgia, il·lusió i somnis amb una programació variada i de qualitat per a tots els públics». Solé també ha destacat «el treball conjunt entre diversos equipaments per fer possible aquesta edició, amb representació d'artistes internacionals». Per la seva banda, el director artístic de Teatre Màgic, el tarragoní Mag Gerard, ha subratllat que «Tarragona es convertirà en capital cultural de la màgia durant uns dies».El programa inclou una desena d'activitats relacionades amb el món de la màgia en diferents espais de la ciutat: la Sala Trono Armanyà, El Magatzem i l'Espai Kesse. El tret de sortida serà aquest divendres 12 de novembre, amb la maga Gisell, que oferirà el seu nou espectacle de màgia teatralitzada. L'endemà, el Mago Marín presentarà un espectacle per a majors de 18 anys amb un estil fresc i irreverent. Finalment, el diumenge 14 de novembre serà el torn de l'Oscar Vallhonrat, que oferirà un espectacle per a tota la família. Aquests tres espectacles es podran veure a la Sala Trono Armanyà. Els següents dies, hi haurà diferents activitats relacionades amb l'il·lusionisme que seran conduïdes pel Daniel Arbonés, autor del reconegut Diari d'un mag, a la Biblioteca Pública i a la llibreria Adserà. En aquesta edició, a l'Espai Kesse s'ha programat una innovadora masterclass de màgia anomenada «Instagram màgic», on els assistents podran aprendre jocs de màgia visuals per sorprendre a través d'aquesta xarxa social. Al mateix espai, l'Eduard Juanola presentarà un cabaret màgic amb efectes molt enigmàtics. La cloenda del festival serà el 21 de novembre, a les 19 h, i anirà a càrrec del Mag Gerard i la Cia. Deux à la Tâche, al Teatre El Magatzem amb «Sorprenentment màgic», la recaptació d'aquest espectacle solidari anirà destinada al Club Vaixell amb la finalitat que la màgia arribi a tothom.