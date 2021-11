Més de 3.000 persones tasten el vi novell a Tarragona en una embutada que agafa embranzida

La 5a Festa del vi novell ha omplert aquest cap de setmana els carrers de la Part Alta de tradició vinícola, gastronomia i cultura

Actualitzada 08/11/2021 a les 15:46

La tradició vinícola de Tarragona, protagonista

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, que enguany ha organitzat l'Embutada de la mà de l'associació Santa Teca, ha fet una valoració positiva de la 5a Festa del vi novell, l'Embutada, que ha aplegat aquest cap de setmana unes 3.000 persones als carrers de la Part Alta de Tarragona.«Aquesta proposta cultural s'ha recuperat gràcies a Santa Teca i, amb el suport que ha donat enguany el Patronat de Turisme, ha agafat embranzida, perquè volem reforçar aquest tipus d'esdeveniments que mesclen tradició, gastronomia, història, música i altres arts culturals», ha explicat l'alcalde i president del Patronat de Turisme de Tarragona, Pau Ricomà, que ha assegurat la continuïtat i el suport de l'Ajuntament a la Festa del vi novell ja que «contribueix a mantenir una oferta potent més enllà dels mesos d'estiu i ens converteix en una destinació especialment atractiva per al turisme de proximitat». A més, el fet que tots els cellers i els restaurants participants siguin del territori «dona més valor a la festa», ha afegit Pau Ricomà. «Fa goig – ha reblat el president del Patronat de Turisme- veure els tarragonins i tarragonines i també molts visitants de fora la ciutat acostar-se a la plaça del Rei per tastar els productes que tenim a Tarragona i per gaudir d'una festa que connecta la gent».Per la seva banda, l'associació Santa Teca, amb Berna Rios al davant, també ha fet un molt bon balanç de l'edició d'enguany, que estrenava ubicació i que s'ha allargat un dia més: «Des de Santa Teca valorem molt positivament la ubicació a la plaça del Rei – ha explicat Berna Rios- i els diferents espais, Casa Canals i església de Sant Miquel, i agraïm la col·laboració del Museu d'Història i dels Natzarens i, en especial, tot el suport del Patronat de Turisme de Tarragona».La festa ha donat a conèixer durant els dies 6 i 7 de novembre una de les tradicions més esteses al segle XIX als carrers antics de la ciutat, la de beure el vi novell, aquell acabat d'elaborar, amb un embut de llautó.Així ho va explicar l'historiador Julio Villar de l'empresa Argos durant els itineraris guiats pels antics cellers de la Part Alta, tant dissabte com diumenge, una les activitats que ha tingut més èxit entre els assistents. Les recreacions històriques i els pilars aixecats pels castellers dels Xiquets de Tarragona vestits a l'antiga han amenitzat l'explicació del passat vitivinícola de Tarragona, de quan el vi s'elaborava en moltes cases particulars.El tallers de l'artesana Violeta Cabrera, que va ensenyar a vestir de vímet una ampolla de vi, i la demostració de la Llauneria Roura, fent un embut de llautó, en el marc de la mostra d'oficis relacionats amb el món vinícola, també han atret les mirades dels fidels de l'Embutada, d'aquells que no coneixien la festa i la de molts visitants que s'han acostat fins la plaça del Rei, epicentre de l'esdeveniment.La zona de tastos, amb els establiments el Cortijo, el Llagut, I un rave, el Tamboret, Ca la Carola i l'Associació la Clotxa, han ofert els seus productes gastronòmics del territori, i els cellers han presentat el primer vi de l'any servit directament de la bota, la damajoana o l'ampolla i degustat pels assistents en copa o embut. De fet, molts dels habituals de la festa s'han acostat a la plaça del Rei amb els seus embuts, alguns amb més de 100 anys d'història.La Festa del Vi Novell també ha donat especial protagonisme a la música, la poesia, la dansa i el teatre. La part musical la va encetar dissabte el grup tarragoní The FEO'S Experience, amb la xaranga i el vermut musical a la plaça del Rei. La poeta Meritxell Cucurella-Jorba, acompanyada de la música de Laia Escartín, va oferir dissabte a la tarda als Jardins de la Casa Canals un espectacle poètic i musical. Les Escarteen Sisters, amb el concert a dues veus i instruments de corda, van omplir l'església de Sant Miquel. En el mateix espai, la companyia tarragonina La Im.perfecta Cía. Dansa, amb textos de l'escriptora Tecla Martorell, va presentar l'espectacle «Memòria de les oblidades».Diumenge, l'itinerari pels cellers, la mostra d'oficis, els tastos de vi novell i el vermut amb la rumba del grup tarragoní Los Xatus van cloure aquesta cinquena edició.