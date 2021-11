Les grades dels Sedassos de Tarragona s'usaran per activitats culturals supervisades

Torna a aparèixer una nova pintada a l'estructura de fusta que recobreix les voltes del Circ

Actualitzada 08/11/2021 a les 06:58

L'estructura de fusta que recobreix la graderia del Circ romà a la plaça dels Sedassos es podrà utilitzar només per a «activitats supervisades», segons va assegurar ahir el Conseller de Patrimoni, Joventut i Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona, Hermán Pinedo.

El consistori tarragoní està estudiant quines activitats o actes culturals podran usar la graderia per a acollir públic, i com se supervisaran aquestes activitats, sempre parlant de les programades de cara a l'any vinent.

Ara per ara, doncs, no es podran usar i es descarta que serveixin per poder seure lliurement més enllà d'aquestes activitats. Tot i això, aquest passat cap de setmana ha aparegut una nova pintada a les grades dels Sedassos on s'hi pot llegir: «Ei penya ja us podeu sentar aquí (sic)».

Respecte pel patrimoni

Aquest nou acte vandàlic se suma al que ja va patir fa uns mesos l'estructura amb una altra pintada i també al trencament d'una de les baranes laterals de les grades de fusta de mitjans octubre. «Ara caldrà identificar de quin material és la pintura, saber també com s'ha de treure sense perjudicar la fusta i, finalment, arreglar-ho», explicava Pinedo. El Conseller de Patrimoni entenia, en part, que les grades hagin patit atacs recurrents: «La ciutadania està emprenyada pel que es va fer allà i pels 250.000 euros que va costar», però alhora condemnava els fets i demanava «respecte, no només pel patrimoni, si no també per la resta de l'espai públic».