L'Ajuntament de Tarragona crea una vorera que uneix els barris de Bonavista i Buenos Aires

D'aquesta manera es dona resposta a una reivindicació històrica dels veïns d'ambdós barris

Actualitzada 08/11/2021 a les 15:59

Millora de les comunicacions del barri de Bonavista

Avui s'ha presentat la vorera de nova creació entre els barris de Bonavista i Buenos Aires. El conseller Xavier Puig ha destacat que «hem donat resposta a una reivindicació històrica dels veïns de Bonavista i Buenos Aires i ho hem fet seguint la línia que ens hem marcat com a govern de prioritzar la cohesió i la sostenibilitat de la ciutat, posant les persones i els vianants al centre». Puig ha afegit que «pensem que molta gent gran hi circula amb el carretó de la compra i famílies amb cotxets, o en alguns casos amb cadires de rodes, persones que abans o no passaven, o passaven per la terra com podien o se la jugaven per la calçada. Creiem que aquesta vorera accessible facilitarà molt la relació entre els dos barris». L'acte ha comptat amb la presència de representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona.La nova vorera es traça seguint el vial rodat del carrer vint-i-vuit del barri de Bonavista: des de la rotonda del carrer Miquel Coll i Alentorn, fins al Camí vell de Tarragona. Es tracta d'una vorera d'aproximadament de 2,20m d'ample conformada en formigó en la seva totalitat i amb separadors de seguretat respecte el trànsit rodat. Aquesta actuació té un pressupost total de 40.712 euros iva inclòs.El conseller Xavier Puig també ha destacat que el barri de Bonavista viurà una transformació molt important de les comunicacions: «Amb la finalització de les obres del PP10 Bonavista estarà molt més ben comunicada, desdoblant els carrils d'entrada i sortida al barri, generant noves connexions amb Buenos Aires i també amb Camp Clar». A més, Puig ha explicat que, fruit del diàleg amb la FAVT, també hi ha la intenció d'incloure als propers pressupostos l'habilitació de l'antic vial d'accés a Bonavista, que es duria a terme a banda de les obres del PP10.