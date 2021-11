Jutjaran 7 narcotraficants de Tarragona deu anys després del seu arrest

El fiscal demana set anys de presó per un delicte contra la salut pública per tràfic continuat d'haixix

Actualitzada 08/11/2021 a les 18:26

L'Audiència de Tarragona començarà a jutjar aquesta setmana un grup de set presumptes traficants continuats d'haixix més de deu anys després del seu arrest i als quals el fiscal, segons el seu escrit d'acusació, demana set anys de presó.Als set encausats se'ls acusa d'organització criminal i d'un delicte contra la salut pública per tràfic continuat d'haixix i, a un d'ells, de robatori amb violència i lesions, encara que s'apliquen els atenuants de dilacions indegudes.Els fets que es jutjaran es remunten al març del 2011, quan dos homes van acordar vendre tres fardells d'haixix, de 30 quilos de pes cadascun, per 40.000 euros a dos homes més que venien de França.Per a què els compradors poguessin emportar-se la droga a França sense aixecar sospites van acordar que, una vegada efectuat el pagament, l'haixix estaria a l'interior d'un cotxe amb matrícula francesa.Així, un dels encausats va robar les matrícules d'un cotxe francès aparcat a Salou i un altre es va encarregar al seu torn de robar un cotxe per col·locar-li les matrícules franceses sostretes.No obstant això, per aconseguir aquest cotxe, el lladre va abordar una conductora aturada en un semàfor en vermell a La Pineda (Vila-seca), la va ferir lleument al coll amb unes tisores i, entre amenaces, la va fer fora del vehicle i se la va emportar.Quan els encausats van aparcar el cotxe robat amb la droga al lloc acordat amb els dos compradors francesos, només estacionar van ser detinguts per la Guàrdia CivilL'operació es va saldar amb els set detinguts i la confiscació de 90 quilos d'haixix.