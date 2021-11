Actualitzada 08/11/2021 a les 20:18

Els Mossos d'Esquadra han denunciat aquest dilluns un home que conduïa un patinet elèctric a 80 km/h per l'N-240 a Tarragona. Els fets han passat a l'entorn del barri de Sant Salvador i els agents han denunciat administrativament el conductor. Segons han explicat fonts dels Mossos, segons la potència d'aquests vehicles, cal que els conductors tinguin llicència de moto i, en aquest cas, el denunciat no en tenia. A més, conduïa per sobre del límit de velocitat del tram.