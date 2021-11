Els veïns de la Part Alta de Tarragona se senten abandonats en les llums de Nadal

Associacions de veïns asseguren que des de fa molts anys es té apartat al barri a l'hora d'instal·lar la il·luminació nadalenca

Els veïns de la Part Alta denuncien la poca decoració nadalenca que s'instal·la cada any als carrers del seu barri. Així ho han denunciat les Associacions de Veïns de Merceria i voltants, Part Alta i Ara Part Alta en declaracions al Diari Més. Es tracta d'una problemàtica que, segons tots ells han reafirmat, «fa molts anys que s'arrossega i que, fins i tot, ha anat a pitjor». Segons ha explicat el president de l'Associació de Veïns de Merceria i voltants, Sergi Carrillo, «l'Ajuntament concentra tot l'enllumenat de Nadal al carrer Major, però la Part Alta no només és un carrer», denunciava. Amb aquesta afirmació també hi estava d'acord Quim Castellví, president de l'Associació de Veïns Ara Part Alta: «Aquí, a la Part Alta, per l'Ajuntament només existeix el Carrer Major. El que forma part de la part dreta o esquerra, mai s'ha instal·lat cap il·luminació nadalenca». «Aquest problema fa molts anys que existeix al nostre barri, i els nostres veïns se senten abandonats», explicava el president de l'Associació de Veïns Part Alta, Manel Rovira, i remarcava que, malgrat que «s'ha comunicat en diverses ocasions a l'Ajuntament el nostre malestar respecte d'aquest tema, la Part Alta està abandonada, és com picar pedra, tot va cap a barris com el Serrallo i la Part Baixa». Alhora, però, el president de l'AVV de Merceria i voltants assegurava que «des de l'Ajuntament em van dir que farien el que podrien, que ho mirarien… hi pot haver una bona voluntat, però cada any ens trobem amb el mateix».

«Fa uns anys, a la plaça del Fòrum hi havia un arbre de Nadal. Aquell el posaven els comerciants, amb els quals ens hem ajuntat per a fer aquesta denúncia. Però la burocràcia es va imposar, i ara és molt més complicat fer coses com aquestes, i això suposa més pals a les rodes per a intentar deixar bonic el nostre barri durant l'època nadalenca», relatava Carrillo, tot afegint que «les llums LED d'avui dia no fan malbé les runes romanes o les muralles que tenim al nostre barri. Què costa decorar-les una mica? Si vas a altres ciutats que són Patrimoni de la Humanitat, segur que estan més cuidades».

Com a forma de reivindicació a aquesta mancança d'il·luminació de Nadal, Quim Castellví explicava que l'any passat va organitzar al barri un concurs de decoració nadalenca de balcons. «Ho vaig fer fa tot just un any, en plena pandèmia. No podia ser que tal com estaven els ànims, no poguéssim tenir llums de Nadal al barri. Doncs vaig procurar tenir les nostres pròpies», declarava, tot assegurant que aquest any té la mateixa intenció.