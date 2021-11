Els veïns de Bonavista reclamen l'obertura immediata de la PP10

Els veïns temen trobar-se «atrapats» en un possible cas d'evacuació per accident químic

Actualitzada 07/11/2021 a les 21:02

Els veïns de Bonavista demanen l'obertura immediata de la sortida PP10, la qual els permetrà tenir un enllaç directe del barri amb l'exterior, cosa la qual no tenien fins ara. Malgrat això, les obres s'han endarrerit vora sis mesos –la seva finalització estava prevista pel passat mes de juny–, i els veïns comencen a reclamar que es posi ja en funcionament. Per aquest motiu, una quarantena de persones es van manifestar ahir davant de les piscines municipals per tal de demanar una data d'obertura d'aquesta via de sortida. «Volem que ens donin una data exacta, fa molt de temps que esperem, encara que ens diguin que al gener estarà, no veiem que les obres avancin», explicava la presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, en declaracions al Diari Més.

Aquesta tardança s'està donant per culpa d'una empresa subministradora d'electricitat, la qual ha d'habilitar quatre tubs subterranis de cablejat a la zona de la sortida. El fet que aquesta entitat estigui endarrerint la transformació d'aquestes torres d'alta tensió provoca que la data d'entrega es posposi fins al pròxim mes de gener.

Els veïns estan preocupats per si es donés el cas d'un accident químic. «El problema és que Bonavista no té sortida, hem de passar per Camp Clar o la Canonja, ens preocupa que hi hagi una explosió a les fàbriques, estem en una ratera», declarava la presidenta de l'Associació.

Per la seva banda, el president de l'Associació de Veïns Buenos Aires –del mateix barri–, Alfonso López, remarcava en declaracions al Diari Més que no només és un problema que afecti Bonavista, sinó que «la ciutat de Tarragona en general no està preparada per una evacuació en condicions. És un problema que les administracions haurien de tractar seriosament». A més, assenyalava que, des de l'AVV Buenos Aires desitgen que després de la llarga espera, «el resultat final de la PP10 sigui el que ens van prometre: una bona via de comunicació amb l'exterior».

L'AVV Bonavista es presentarà el pròxim 19 de novembre al Plenari de l'Ajuntament de Tarragona per tal de reclamar una data d'obertura de la sortida. «Volem viure tranquils, saber la data en la qual tindrem solució a aquest problema, i anirem al Ple per fer-nos notar i que ens escoltin», recalcava Gutiérrez.