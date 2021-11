Els advocats de Tarragona demanen revocar les mesures que els impedeixen entrar als jutjats fins l'hora de la vista

En el cas dels jutjats socials i de primera instància la limitació d'aforament fa que fins a més d'una desena de persones puguin estar esperant al carrer, amb només un banc per poder seure. «Normalment hi ha retards bastant greus i hem d'esperar amb els clients o els pèrits, ja plogui o faci sol», ha dit Martín. La problemàtica també afecta els estudiants en pràctiques, que no poden entrar a veure les sessions. A més, la degana ha expressat la incomoditat que suposa que les dues parts enfrontades s'hagin d'esperar a la porta i ha reconegut que en alguna ocasió s'ha produït alguna situació violenta.La situació es repeteix en altres seus, com als jutjats penals. I a l'Audiència Provincial la situació es va arreglar tot just la setmana passada, quan es va tornar a autoritzar l'entrada a l'edifici. «Reclamem a l'administració que hi posi una solució complint la normativa sanitària, amb mascareta i distància de seguretat, però que ens deixin accedir dins a l'hora que ens toca fer el judici», ha sol·licitat la degana de l'ICAT. Per Martín, tot neix de la «manca d'una ciutat de la justícia i d'una seu única on tothom pugui fer la seva feina o exercir els seus drets de manera digna».