El PSC de Tarragona sospita que el govern municipal vol renunciar a la subvenció per reformar el Banc d'Espanya

La portaveu del PSC de Tarragona, Sandra Ramos, ha apuntat que els 2 MEUR del fons Feder no s'han de deixar perdre «sota cap concepte» i ha destacat la importància de la iniciativa per revitalitzar un espai de més de 3.000 metres quadrats al centre de la ciutat que porta tancat des del 2003.L'equip de govern va apuntar que, amb el sobrecost previst, no el tirarien endavant a qualsevol preu i van exposar que volien demanar aportacions dels fons Next Generation. El conseller socialista a l'Ajuntament, Francesc Roca, ha demanat no esperar a aquest suposat finançament addicional: «Encara estem a temps de no renunciar al projecte i al cofinançament. Davnat les incerteses que pot generar un Next Generation, avui tenim una certesa», ha dit en referència als fons Feder, i ha reclamat «agilitzar la contractació».