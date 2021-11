El futur està escrit a les cançons

El músic tarragoní Oscárboles i el seu pare, Joan Noguera, han personalitzat unes cartes del tarot

Actualitzada 07/11/2021 a les 21:20

Óscar Noguera Ciprés, el músic de Tarragona conegut amb el nom artístic d'Oscárboles, té un nou projecte entre mans. Es tracta d'un joc de cartes del tarot basades en les lletres de les seves cançons. I com la música que fa, el resultat és un divertiment que barreja el bandarrisme amb la tragicomèdia, la crítica i la sexualitat.

«Tot va començar perquè una astròloga em va comentar que jo ho podria fer bé, això de llegir les cartes», detalla el músic. «I, casualitats de la vida, va resultar que el meu pare estava fent un curs de tarot, així que li vaig proposar una feina molt mal pagada: que dibuixés una baralla de cartes amb passatges de les meves cançons», explica sorneguer.

El pare, Joan Noguera, que havia estat durant més de dues dècades cap de premsa del Consell Comarcal del Tarragonès, admet que d'entrada no ho va veure massa clar. El seu fill, però, assegura que el va convèncer amb un argument definitiu: «Li vaig dir que quan ens morim, la penya s'oblidarà de nosaltres, però que si deixàvem feta una obra com aquella, allò ja formaria part del llinatge familiar per moltes generacions».

Així és com el Joan, que ja havia tingut relació amb el món de la il·lustració, va decidir entrar en el joc. El resultat són unes cartes il·lustrades plenes de referents locals –hi apareixen la Torre dels Escipions, la platja de Tamarit o la ciutat de Tarragona– i també referents de la cultura catalana, com La Monyos o el caganer. Però el gran protagonista és Oscárboles. El veiem com a personatge principal i també prestant la seva efígie per il·lustrar les monedes que simbolitzen els oros. I, sobretot, hi és present a través de la seva música, perquè les cartes són plenes de dibuixos que els seguidors de les seves cançons reconeixeran fàcilment.

I, més enllà del treball artístic, el Joan i el seu fill apunten que les cartes es poden fer servir amb tota normalitat per llegir el tarot, una pràctica que fan tots dos amb un resultat que, segons el Joan, «és sorprenent, perquè l'encertem molt».

El tarot d'Oscárboles es podrà comprar en els seus concerts. El pròxim serà aquest divendres, 12 de novembre, a l'Espai Kesse de Tarragona. A més, tota la setmana s'hi podran veure les cartes exposades.