Caprabo obre la XIII convocatòria de 'Tria bo, tria sa' a Tarragona, el seu programa educatiu per una alimentació saludable als menors

Aquest programa educatiu promou l'alimentació saludable en menors de fins a 12 anys

Actualitzada 08/11/2021 a les 13:53

Aprenent amb els més petits

Èxit d'una edició íntegrament en línia

Caprabo va llançar l'any passat l'edició del programa íntegrament en línia, en la que va adaptar activitats i contingut, a causa de la situació de pandèmia per la covid-19. Van participar prop de 19.000 alumnes de 233 escoles de Catalunya, un 20% més d'escolars. El 17% dels alumnes són de col·legis de Barcelona; 41% de centres educatius de la província de Barcelona. Els alumnes de Tarragona, Girona i Lleida representen el 16%, el 14% i el 12%, respectivament.

Caprabo ha obert la convocatòria per una nova edició del Programa per una Alimentació Saludable Tria Bo, Tria Sa. És la tretzena edició d'aquest programa educatiu que promou hàbits d'alimentació saludables entre nens i nenes de 2 a 12 anys a Catalunya. A Tarragona i província, el programa va dirigit a més de 3.000 alumnes de 32 centres educatius, representant el 16% del total dels alumnes del programa.L'objectiu d'aquest programa és ensenyar als menors a portar un estil de vida saludable i promoure la importància d'una alimentació equilibrada, alhora que uns hàbits saludables, tant des del punt de vista de la nutrició i la salut, com des de la cura del medi ambient.Enguany com a novetat, els centres educatius tindran a la seva disposició newsletters complementàries pel desenvolupament del programa educatiu. A més, comptaran amb el concurs 'M'agrada menjar saludable' (Infantil) i 'Els meus petits canvis per menjar millor' (Primària) amb els quals involucrar a les famílies i a l'alumnat en el seu aprenentatge.L'edició XII del programa es va desenvolupar malgrat la situació de pandèmia per la covid-19. Per a això Caprabo va digitalitzar totes les eines del programa. L'any passat, el programa també va incorporar noves etapes educatives de manera que ja arriba a menors d'entre 2 i 12 anys.Aquesta tretzena edició del Programa Tria bo, tria sa se centra a introduir en els nens i nenes els elements bàsics d'una alimentació equilibrada. Per això, s'expliquen conceptes com els hàbits de vida saludable, la piràmide dels aliments, l'origen i grups d'aliments, les dietes de diferents cultures del món i la sostenibilitat del planeta. A més, també es pretén que els alumnes posin en pràctica tot allò que aprenen i puguin aplicar-ho en el seu dia a dia, per això se'ls explica com funciona l'etiquetatge dels productes en els supermercats o què són i com identificar els productes de proximitat. Tot això a través de jocs i amb materials dinàmics i interactius per a descobrir de manera lúdica les claus d'una alimentació saludable i responsable amb el medi ambient.Cristina Madrilley, responsable d'RSC de Caprabo, explica que «aquesta iniciativa contribueix a millorar els hàbits de salut dels més petits i les seves famílies. El programa està construït sobre la base del decàleg de compromisos de Salut i Sostenibilitat de Caprabo». A més, puntualitza que «des dels seus inicis, el programa compta amb el suport d'experts dietistes-nutricionistes, pedagogs i mestres, i amb el suport del Departament de Salut i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. L'any passat vam fer un gran esforç per donar continuïtat al programa i el resultat ha estat un èxit».