Els castells de vuit tornen a la plaça de la Font de Tarragona a la Diada de la represa

Les quatre colles de la ciutat s'han estrenat davant de públic sense restriccions d'aforament després de gairebé dos anys

Actualitzada 07/11/2021 a les 20:08

Ganes, emocions contingudes i molts nervis han marcat la primera Diada castellera a la ciutat sense restriccions d'aforament de públic. Després de l'assaig de Santa Tecla, on les quatre colles de la ciutat van actuar seguint un protocol estricte, aquest diumenge la plaça de la Font s'ha omplert de gom a gom per seguir una jornada castellera històrica, potser no per la gamma de castells, però sí perquè significava tornar a una plaça amb públic després de la parada de gairebé dos anys degut a la pandèmia de la covid-19.

A les dotze en punt les quatre colles han entrat a plaça per a situar-se en els llocs segons sorteig, una plaça que els esperava ansiosa. En paraules de l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, la Diada d'aquest diumenge han significat la culminació d'un treball «molt ben fet per part de les colles castelleres que han apostat perquè el món casteller sigui segur».

L'alcalde s'ha mostrat també «iŀlusionat» per la Diada, com la resta de tarragonins que «tenen moltes ganes de castells i han respost molt bé a la crida de les colles», ha comentat.

Per la seva banda, totes les colles han valorat amb emoció el que suposava la cita d'aquest diumenge. Jordi Alomà, cap de colla de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona destaca que la Diada era «el punt de partida de la temporada 2022, la de la normalitat», mentre que per la seva banda, el cap de colla dels Xiquets de Tarragona, Alfredo González, es mostra emocionat: «Tornar a plaça, amb la teva gent, amb el públic fa que hi hagi sentiments d'emoció, nervis, satisfacció i un cúmul de sensacions indescriptible».

Pel màxim responsable a plaça dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, David Lobo, la Diada de la represa ha suposat «veure castells amb el màxim significat a Tarragona i la plaça de la Font». «Si Santa Tecla va ser una acció castellera, la d'avui ja és una Diada amb majúscules», ha afegit. Per la seva banda, Nil Martínez, cap de colla dels Xiquets del Serrallo, ha recordat «l'esforç gegantí que hem fet per a que l'entitat hagi tirat endavant per afrontar el futur amb una iŀlusió molt gran».

El pare i el carro gros

Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau han sigut els encarregats d'obrir la diada amb un solvent 5 de 7 que portaven per segona vegada a plaça. Els han seguit els Xiquets del Serrallo, amb un 4 de 7 que malauradament va caure carregat un cop l'enxaneta va fer l'aleta. Els tercers per ordre d'actuació eren els Xiquets de Tarragona, que van estrenar-se amb un 2 de 7, mentre que la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona ha tancat ronda amb un 5 de 7 impecable.

A la segona ronda les colles han decidit apostar fort i els Xiquets van assolir un 3 de 8, el pare de tots els castells, una construcció que la plaça de la Font no veia des d'abans de la pandèmia i que ha fet aplaudir tots els assistents. El castell va patir alguns problemes però va acabar descarregat amb una gran defensa per part de tota la colla. Els de la Colla Jove van voler intentar també un 4 de 8 però a mig pujar no es van veure amb cor i van preferir passar ronda i desmuntar la construcció.

Per la seva banda, els de Sant Pere i Sant Pau van carregar un 3 de 7 amb el pilar, però l'agulla no va aguantar, mentre que els del Serrallo, van canviar de plans després de l'ensopegada de la primera ronda i van descarregar un tranquil 4 de 6.

A la ronda final, després d'una aturada de més de 20 minuts perquè no hi havia serveis mèdics perquè estaven atenent als protagonistes de les caigudes, els verds van descarregar un sòlid 3 de 7, els del Serrallo feien el mateix amb el 5 de 6 i els Xiquets tancaven amb un 4 de 7 amb el pilar ben descarregat. Finalment, abans de la ronda de pilars, els de la Colla Jove tornaven a intentar el 4 de 8, descarregant-lo aquest cop sí amb seguretat i arrencant una ovació a tota la plaça.