Veïns dels barris de Tarragona es manifesten per reclamar més seguretat a la ciutat

Sota el lema «Volem una Tarragona segura» s'ha realitzat la concentració a la rambla de Ponent

Actualitzada 06/11/2021 a les 13:45

Els veïns dels barris de Tarragona es manifesten a la rambla de Ponent reclamant més seguretat a la ciutat. Sota el lema «Volem una Tarragona segura» els manifestants denuncien l'augment d'episodis de robatoris, agressions i violència als barris i a la ciutat de Tarragona durant els últims mesos.Els manifestants reclamen més presència policial per part de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat als barris. Les diferents associacions denuncien l'augment de casos d'incivisme i robatoris que s'estan vivint a la ciutat i reclamen més seguretat.Segons fonts de la convocatòria, a la concentració, que ha tingut lloc durant el matí d'aquest dissabte, han participat entre 700 i 800 persones.La manifestació ha estat convocada per la plataforma Recuperemos Nuestros Barrios, Dones per Tarragona, les associacions de veïns dels barris de Ponent i Sant Pere i Sant Pau i altres entitats.