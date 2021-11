Unes 300 persones es manifesten a Tarragona per protestar per la pujada del preu de la llum

La concentració ha recorregut des de la Rambla Nova a la plaça de la Font per denunciar la situació actual energètica

Actualitzada 06/11/2021 a les 19:37

Unes 300 persones es manifesten a Tarragona aquest dissabte per protestar les actuals pujades del preu de la llum que afecten tot el territori espanyol. Més de quaranta entitats del Camp de Tarragona donen suport a una concentració que ha recorregut la Rambla Nova de la ciutat fins a la plaça de la Font cridant en contra de la pujada de la llum.La manifestació, convocada per l'Aliança contra la Pobresa Energètica del Camp i el Sindicat d'habitatge de Tarragona, ha aplegat unes 300 persones sota pancartes reivindicatives on s'exposava «Aturem l'estafa de la llum» o «Les vides no són un negoci».El preu de la llum d'aquest últim any ha patit una pujada considerable, duplicant, triplicant i inclús quadruplicant en alguns moments el preu que es va registrar els mateixos dies durant el 2020. Per aquest motiu s'ha convocat aquesta manifestació que ha aplegat unes 300 persones i que avisen que no serà l'última si no es canvia la tendència de la crisi energètica. També s'han reproduït manifestacions d'aquest tipus en altres ciutats del territori, com Barcelona.