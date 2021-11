Actualitzada 06/11/2021 a les 14:00

Protecció Civil s'ha reunit aquest dissabte amb el teixit associatiu de Tarragona per presentar la feina feta en els últims mesos per l'equip de CareNet de la Universitat Oberta de Catalunya. En la jornada, s'han recollit propostes per millorar la gestió i la comunicació del risc a la zona del polígon petroquímic sud de la ciutat, més enllà de les mesures del Plaseqta. «Són barris amb diversitat cultural i ho hem de tenir en compte en els missatges», ha dit la directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat.Les entitats veïnals reclamen més informació en el cas d'una emergència i han exigit que s'implementi la transposició de la normativa europea perquè arribin els missatges massius i que s'instal·lin els sensors i sonin les sirenes.